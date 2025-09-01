Systemutvecklare Oracle Apex
2025-09-01
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Är du intresserad av att jobba med front-end i ett verktyg för snabb utveckling av webbapplikationer? Trivs du med att jobba sida vid sida med användare och kollegor för att snabbt leverera värde kan detta vara en tjänst för dig.
Vår verksamhet
På Läkemedelsverkets IT-enhet deltar vi i hela livscykeln - från idé, arkitektur och design till utveckling, test, driftsättning, förvaltning, incidenthantering och användarstöd. Vår IT-enhet består av drygt 100 engagerade medarbetare med olika bakgrund och kompetenser. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om myndighetens IT-behov och utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt, tekniker, verktyg och samverkan - både inom teamen och med verksamheten. Målet är att leverera tillgängliga, stabila och säkra IT-stöd som gör skillnad.
Läs mer om oss på https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/jobba-med-it-pa-lakemedelsverketPubliceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Nu söker vi en Oracle APEX-utvecklare som vill vara en nyckelperson i Läkemedelsverkets satsning på moderna registerapplikationer.
Hos oss kommer du inte bara att utveckla och förvalta våra register, utan också få en central roll i att forma hur vi använder APEX och ORDS framåt. Vi är i början av vår resa med Oracle APEX och behöver nu stärka vårt team med dig som har erfarenhet av plattformen och vill fortsätta växa i rollen.
Du får arbeta nära kollegor i ett kompetent team där vi tillsammans bygger upp vår APEX-kompetens och tar fram lösningar som gör verklig skillnad för verksamheten. Arbetet spänner över hela kedjan - från applikationsutveckling till förståelse för databaser och infrastruktur. Du får dessutom möjlighet att utveckla dig vidare inom JavaScript, CSS, SQL, PL/SQL, REST och andra moderna tekniker.
När vi kommit längre i vår etablering kommer du både att jobba med nyutveckling och vidareutveckling av APEX-lösningar. Det finns även möjlighet att bredda rollen, exempelvis genom uppdrag inom Robotic Process Automation (RPA).Bakgrund
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• Arbetslivserfarenhet som systemutvecklare med Oracle Apex som teknik.
• Erfarenhet av att arbeta med databaser.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
• Oracle DB, antingen som utvecklare eller DBA
• Oracle REST Data Services (ORDS)
• SQL och PL/SQL
• JavaScript
• CSS för front-end
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kreativ, nyfiken och har en genuin passion för systemutveckling. Du är intresserad av att lära dig nya tekniker och utveckla din kompetens. Din samarbetsförmåga, hjälpsamhet och prestigelösa kommunikation bidrar till en bra atmosfär med både kollegor och användare. Du har en analytisk förmåga och trivs med att arbeta med att fånga behov, forma krav, dokumentera dem och omsätta det till lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: IT-enheten
Diarienummer: 2.4.1-2025-069202
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Krister Brunstedt. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på IT-enheten på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/jobba-med-it-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
