Administrativ assistent tidsbegränsad deltidsanställning
Lunds Universitet / Ekonomiassistentjobb / Lund Visa alla ekonomiassistentjobb i Lund
2026-06-08
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.
Miljö-och geovetenskapliga institutionens administrativa kansli arbetar institutionens administrativa stödverksamhet inom ekonomi, HR, utbildningsadministration, kommunikation-och samverkan, ledningsstöd, vaktmästeri och IT
Miljö-och geovetenskapliga institutionen bildades 2026 genom samorganisation av tre tidigare institutioner inom ämnesområdet. I och med samorganisationen har det uppstått ett behov av tillfällig förstärkning kring allmänna administrativa uppgifter och institutionen söker nu en administrativ assistent på deltid under perioden 2026-08-17—2026-12-17.
Den administrativa assistenten kommer arbeta inom funktionen för ledningsstöd i en internationell och kunskapsintensiv miljö.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Ditt arbete kommer fokus på diarieföring inkl diarieföring av ekonomiska underlag och diverse löpande administrativa uppgifter.
Du kommer också arbeta med inköp och administrera direktupphandlingar inom institutionens alla verksamheter. Du ansvarar då för att hålla samman den administrativa delen av upphandlingsprocessen samt att säkerställa att upphandlingen följer rutiner och riktlinjer.
Utöver detta kommer du även arbeta med att granska reseräkningar och utlägg som registreras i Lunds universitets lönesystem. Uppgiften innebär att granska underlag och registrering så att det följer rutiner och regelverk.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Då anställningen är en tillfällig förstärkning på deltid ska du ha erfarenhet av att
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter i offentlig verksamhet
arbeta med diarieföring
arbeta med inköp och direktupphandlingar i offentlig verksamhet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i de administrativa system som Lunds universitet använder:
W3D3
Kommers
Primula
arbeta med granskning av reseräkningar.
Övrigt
Anställningen är deltid på 75 % under perioden 2026-08-17—2026-12-17
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla
personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
CV,
examensbevis eller motsvarande
övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)"
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Den administrativa assistenten kommer företrädesvis att arbeta på plats under anställningen.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss
Välkommen med din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 12 (visa karta
)
223 62 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
administrativ chef
Gisela Caesar gisela.caesar@mgeo.lu.se +46462223030 Jobbnummer
9952785