VA chef till Nybro Energi
Nybro Energi AB / Chefsjobb / Nybro Visa alla chefsjobb i Nybro
2026-06-08
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nybro Energi AB i Nybro
Nybro Energi ägs till 100 procent av Nybro kommun och har en politiskt tillsatt styrelse. Vårt uppdrag är att erbjuda elhandel till kunder i hela Sverige samt tillhandahålla fiberanslutning, fjärrvärme, elnät samt vatten och avlopp till stora delar av Nybro kommun.
Vi är ett lokalt och kundnära bolag som varje dag arbetar för att skapa värde för invånare, företag och samhälle. Genom att kombinera hög tillgänglighet, långsiktighet och nytänkande bidrar vi till en hållbar utveckling och en väl fungerande infrastruktur i kommunen. Som kommunägt bolag återinvesterar vi våra resurser lokalt och tar ett aktivt ansvar för att utveckla Nybro som plats att leva och verka på.
Bolagen inom Nybro Energi omsätter omkring 420 miljoner kronor och har cirka 70 medarbetare. Vi präglas av en öppen och familjär kultur där engagemang, samarbete och samhällsnytta står i fokus.
Läs mer om oss på www.nybroenergi.se
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vill du leda en verksamhet som gör skillnad i människors vardag? På Nybro Energi ansvarar vi för en samhällsviktig infrastruktur som säkerställer en trygg och hållbar vatten- och avloppsförsörjning för kommunens invånare och företag.
Vi söker nu en affärsområdeschef för vatten och avlopp som vill ta ett övergripande ansvar för vår VA-verksamhet och leda ett engagerat team på drygt 15 medarbetare. Som medlem i Nybro Energis ledningsgrupp rapporterar du direkt till VD och samverkar nära med kommun, myndigheter, entreprenörer och andra viktiga intressenter.
I rollen ansvarar du för verksamhet, ekonomi, personal och utveckling inom affärsområdet. Du säkerställer en långsiktigt hållbar, säker och effektiv VA-försörjning samtidigt som du driver utveckling och framtida investeringar.
Affärsområdet omfattar produktion och distribution av dricksvatten, reningsverk, ledningsnät, pumpstationer samt större investerings- och utvecklingsprojekt.
I rollen ansvarar du bland annat för:
• Verksamhets-, personal- och budgetansvar
• Strategisk utveckling av VA-verksamheten
• Drift, underhåll och investeringar i anläggningar och ledningsnät
• Myndighetskontakter och efterlevnad av lagar, tillstånd och miljökrav
• Långsiktig planering för kapacitet, hållbarhet och leveranssäkerhet
• Uppföljning av verksamhetens mål, ekonomi och nyckeltalKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda verksamhet inom VA, processindustri, energi eller annan teknisk infrastruktur där driftsäkerhet, kvalitet och samhällsansvar är centrala delar.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant högskoleutbildning inom VA, miljö, teknik eller motsvarande
• Erfarenhet av ledarskap med personal- och budgetansvar
• God förståelse för VA-verksamhet, processanläggningar eller annan samhällskritisk infrastruktur
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete
• God ekonomisk förståelse
• B-körkort
Vem är du?
Vi söker en trygg och engagerande ledare som skapar förtroende, delaktighet och tydlighet.
Du ser värdet i medarbetarnas kompetens och erfarenhet, tar tillvara det som fungerar väl och driver utveckling tillsammans med verksamheten. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har förmågan att kombinera strategiskt tänkande med ett nära och närvarande ledarskap.
För att lyckas i rollen behöver du kunna skapa goda relationer både internt och externt samt känna engagemang för samhällsnyttan i vårt uppdrag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Därför ska du välja Nybro Energi
Hos oss får du arbeta i ett bolag som präglas av en öppen och familjär stämning, korta beslutsvägar och ett starkt lokalt engagemang. Vi strävar efter att vara en schysst och jämställd arbetsplats där samarbete, utveckling och delaktighet står i fokus.
Du får en viktig roll i en samhällsviktig verksamhet med möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och verksamhet. Vi erbjuder en positiv arbetsmiljö, engagerade kollegor, generösa friskvårdsförmåner och goda möjligheter till personlig utveckling.
Bakgrundskontroll
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat.
Välkommen med din ansökan!
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut så välkommen med din ansökan redan idag.Kontaktuppgifter för detta jobbKontaktperson för detta jobb
Kristoffer Blomberg, t.f VDKristoffer.blomberg@nybroenergi.se
0481-45 419
Lovisa Rosén-Lidholm, HR-ansvariglovisa.rosen-lidholm@nybroenergi.se
0481-454 20
Övrigt
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons, vi tar ej emot ansökningar via mail enligt GDPR. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
Vi undanber oss samtal från annonssäljare och rekryterings-/bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Energi AB
(org.nr 556777-3923)
Verktygsgatan 12 (visa karta
)
382 80 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro Energi Kontakt
t.f VD
Kristoffer Blomberg 0481-45 419 Jobbnummer
9952780