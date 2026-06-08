Pressoperaör

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljungby
2026-06-08


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Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige

Nu söker vi pressoperatörer till vår kund i Ljungby, 2-skift och nattskift. Har du erfarenhet inom industri och vill utvecklas vidare som pressoperatör? Ansök redan idag!

Publiceringsdatum
2026-06-08

Arbetsuppgifter
Som pressoperatör kommer du ingå i ett bra team där du kommer få mycket utbildning för att kunna bli en självgående pressoperatör. Dagliga uppgifter kan vara:

Driva och övervaka våra pressmaskiner för att säkerställa produktionens kvalitet och effektivitet.

Utföra dagliga underhållsåtgärder och säkerställa att maskinerna fungerar optimalt.

Följa säkerhetsföreskrifter och arbetsinstruktioner.

Rapportera avvikelser och kvalitetsproblem.

PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi ser dig som vill utvecklas vidare, ta nya steg i karriären och att du är en lagspelare. För att lyckas ser vi att du har:

Erfarenhet av att arbeta med maskiner, gärna inom industriell produktion.

Teknisk förståelse och god förmåga att följa instruktioner.

Ansvarstagande och noggrann.

Förmåga att arbeta självständigt och i team.

Ett fokus på säkerhet och kvalitet.

Kunna jobba 2-skift eller nattskift

OM TJÄNSTEN

Tjänsten som pressoperatör är ett konsultuppdrag på heltid som varar tillsvidare, möjlighet med anställning hos kund finns.
Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.

ÖVRIG INFORMATION

Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
341 60  LJUNGBY

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Alexander Hansson
alexander.hansson@eterni.se

Jobbnummer
9952783

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