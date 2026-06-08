Redovisningsekonom till svenskt industriföretag
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Borås Visa alla redovisningsekonomjobb i Borås
2026-06-08
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Bli en del av ett entreprenörsdrivet bolag där du får vara med på en spännande automationsresa med AI och utvecklas mot finansiell analys och controlling i en prestigelös miljö.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som redovisningsekonom får du ett helhetsansvar för leverantörsreskontran samtidigt som du bidrar till att effektivisera processer. Du arbetar nära verksamheten i ett team som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och en stark detektivmentalitet vid avvikelser.
Du erbjuds
Vi erbjuder en roll med tydliga utvecklingsmöjligheter mot controlling och chansen att arbeta i ett tillväxtbolag som satsar på framtidens teknik och automation. Uppdraget startar som ett konsultuppdrag med chanser till fast anställning efter en viss tid. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha ett operativt ansvar för de dagliga redovisningsflödena med fokus på noggrannhet, systemförståelse och processeffektivisering i en föränderlig miljö.
Hantera leverantörsreskontra via EDI, e-post och scanning i Monitor ERP
Utföra matchning, kontering, utbetalningar och registervård
Ansvara för månadsavslut och avstämning av balanskonton
Hantera momsredovisning, periodisk sammanställning och Intrastat-rapportering
Rapportera löneinformation till externa parter som Collectum och IF Metall
Administrera reseräkningar och företagskort
Producera ad hoc-rapporter i Excel och stötta kundreskontran vid behov
Vi söker dig som har
Gedigen praktisk erfarenhet av löpande redovisning och kontering
God förståelse för redovisningsflöden och bokföring
Erfarenhet av att arbeta med leverantörsreskontra och avstämningar
Goda kunskaper i Excel för rapportering och analys samt god systemvana
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
Grundläggande kunskaper i affärssystemet Monitor ERP
Erfarenhet av att arbeta i en entreprenörsdriven miljö under utveckling
Intresse för finansiell analys och framtida arbete med controlling
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35NX9H". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gullbergs Strandgata 15 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9952784