Mättekniker - Alfa Laval Ronneby
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Alfa Laval i Ronneby söker Mättekniker till nytt mätrum/mätlab
Vill du vara med och starta upp en helt ny process och säkra kvaliteten i vår produktion? Är du en driven och analytisk mättekniker som brinner för utveckling och teknik? Då är detta din chans att bli en nyckelperson i vårt team på Alfa Laval i Ronneby!
Om rollen
Som mättekniker får du en central roll i vårt nya mätrum/mätlab. Du blir en viktig del av uppstarten och får arbeta med den senaste utrustningen som är på väg till Ronneby. Du ansvarar för att mäta, verifiera och dokumentera mätresultat enligt krav och specifikationer samt bidrar till att utveckla och säkra processerna från start.
Du samarbetar med produktion, R&D, teknik- och kvalitetsteamet samt stöttar kollegor med mätkunskap och utbildning. I ditt arbete använder du allt ifrån manuella mätdon till avancerad utrustning som koordinatmätmaskin (CMM) och 3D-scanner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta med koordinatmätmaskin (CMM) med 3D-scanner
Hantera CAD-modeller som referensunderlag
Programmera CMM
Utföra mätning och kontroll av detaljer enligt ritning och specifikation
Genomföra förstabitsprover, stickprov och slutkontroller
Ta fram och dokumentera mätrapporter
Ansvara för ordning, kalibrering och tillsyn av mätutrustning tillsammans med teamet
Vem är du?
Du är noggrann, analytisk och har ett strukturerat arbetssätt. Du är serviceminded och har god kommunikativ förmåga samt trivs med att stötta kollegor. Du vill utvecklas inom mätteknik och vill vara med och bygga upp nya processer kring mätning.
Obligatoriska krav
Mycket god kunskap inom ritningsläsning
Förmåga att tolka form- och lägesmåttsättning
Förståelse för toleranser och tekniska specifikationer
Erfarenhet av CMM mätning och framtagning av mätprogram i PC-DMIS
God datorvana
Flytande svenska och engelska
Meriterande erfarenhet
Erfarenhet av 3D-scanning och analys
Erfarenhet av Hexagon koordinatmätmaskiner
Six Sigma
Vi erbjuder
En roll med hög teknisk nivå och varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas inom avancerad mätteknik, 3D-scanning och CMM
En arbetsplats med kompetenta kollegor och positiv företagskultur
Tillträde snarast - urval sker löpande
För frågor om tjänsten, kontakta Tomas Nilsson, Team Manager Quality, 0730 814 403.
Facklig kontakt: Kenny Karlsson, IF Metall, 0733 975 608.
Ta chansen att vara med från början och göra skillnad - sök rollen som mättekniker hos oss på Alfa Laval i Ronneby!
Mer info vad Alfa Laval tillverkar och bidrar till:
Alfa Laval data center FreeWaterLoop - Alfa Laval - Energy
Alfa Laval: Leading the transition
Som en del i Alfa Lavals arbete för en säker och hälsosam arbetsplats tillämpas alkohol och drogtestning vid nyanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alfa Laval Technologies AB
(org.nr 556016-8642)
Metallgatan 2 (visa karta
)
372 38 RONNEBY Arbetsplats
Alfa Laval Ronneby Kontakt
Contact
Alfa Laval Helena.Sigvardsson@alfalaval.com Jobbnummer
9952779