Systemutvecklare Oracle Apex
2026-01-08
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Är du intresserad av att jobba med front-end i ett verktyg för snabb utveckling av webbapplikationer? Trivs du med att jobba sida vid sida med användare och kollegor för att snabbt leverera värde kan detta vara en tjänst för dig.
Vår verksamhet
IT-enheten består av cirka 115 engagerade medarbetare som tillsammans tar ett helhetsgrepp om myndighetens digitalisering. Vi arbetar nära verksamheten för att leverera tillgängliga, stabila och säkra IT-stöd som gör nytta och vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt, teknik och verktyg.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Du blir en del av ett prestigelöst och engagerat team där vi hjälps åt, lär av varandra och firar framgångar tillsammans. För närvarande arbetar teamet med både förvaltning och nyutveckling av lösningar baserat på Oracle Apex.
Hos oss kommer du att:
• Utveckla, testa och driftsätta Oracle Apex lösningar i nära samverkan med verksamheten
• Förvalta och vidareutveckla befintliga lösningar
• Bidra i hela livscykeln - från idé och analys till implementering och förvaltning
• Samarbeta med systemutvecklare, verksamhetsspecialister och andra tekniska roller.Bakgrund
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig abetslivserfarenhet som systemutvecklare med Oracle Apex som teknik
• Erfarenhet av att arbeta med databaser.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Oracle DB, antingen som utvecklare eller DBA
• Oracle REST Data Services (ORDS)
• SQL och PL/SQL
• JavaScript
• CSS för front-end
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kreativ, nyfiken och har en genuin passion för systemutveckling med low-code teknik. Du är intresserad av att lära dig nya tekniker och utveckla din kompetens. Din samarbetsförmåga, hjälpsamhet och prestigelösa kommunikation bidrar till en bra atmosfär med både kollegor och användare. Du har en analytisk förmåga och trivs med att arbeta med att fånga behov, forma krav, dokumentera dem och omsätta det till lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: IT
Diarienummer: 2.4.1-2025-069202
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Krister Brunstedt. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078) Jobbnummer
9674215