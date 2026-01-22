Systemutvecklare Oracle
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en erfaren systemutvecklare-Oracle hos vår kund.
KUNDENS BESKRIVNING Kunden söker förstärkning av en erfaren systemutvecklare till deras Team.
Bakgrund Team är ett utvecklingsteam inom stödfunktionen Utveckling och IT som utvecklar och förvaltar system mot olika verksamhetsområden inom kundorganisation. Huvuddelen av arbetet görs dock mot området Fastighetsinskrivning där vi utvecklar system som används vid förberedelsearbetet för fastighetstaxering. Kunden samarbetar tätt med Skatteverket och är ansvariga för det förberedelsearbete som sker inför varje fastighetstaxering. Kunden står för värderingsnoggrannheten och taxeringsvärden och Skatteverket ansvarar för beskattningen.
Teamet behöver förstärkas med en konsult inom detta uppdrag. Uppdraget Som systemutvecklare i Team deltar du i alla delar av utvecklingen. Just nu är vi inne i en spännande fas då vi utvecklar ett helt nytt värderingssystem, byggt på ny och framtidssäkrad teknisk plattform, parallellt som vi fortsätter att tillhandahålla våra befintliga systemstöd. Utvecklingen sker i högt tempo och i nära samarbete med både verksamheten på Lantmäteriet och Skatteverket. Våra arbetssätt är agila och tillsammans med verksamheten är vi snabba, flexibla med fokus på att alltid leverera det som ger mest värde för Lantmäteriet, Skatteverket och medborgarna. Teamet har hög arbetsmoral med värden som kvalitet, noggrannhet och helhetstänk som prioritet. Här får du stora möjligheter att dela med dig av dina erfarenheter samtidigt som du har chansen att utvecklas i en inspirerande och stöttande miljö. Här kommer alla till tals och ingen tanke eller idé går förlorad. Teammedlemmarna trivs tillsammans och har roligt på jobbet.
Kompetensöverföring förväntas ske löpande integrerat i arbetsformerna på mottagarens villkor och kunskapsnivå. Det kan även bli aktuellt för arbete i annat team inom Systemutveckling.
Tjänsten är säkerhetsklassad i nivå 2 vilket innebär att Leverantören ska teckna Säkerhetsskyddsavtal (SUA-avtal) på nivå 2 och konsulten måste vara svenska medborgare samt genomgå en säkerhetsprövning innan uppdraget påbörjas. Konsulten ska registerkontrolleras på nivå 2.
För att Kontrakt ska vara giltigt ska även personer i ledande ställning på företaget, VD och Säkerhetschef, genomgå en säkerhetskontroll på nivå 3 om dessa inte kommer att delta i eller ta del av uppgifter inom uppdraget. Annars ska även dessa genomgå säkerhetskontroll enligt nivå 2.
SKALLKRAV Skallkraven måste uppfyllas för att bli offererad till kund.
Krav på kompetenser och erfarenhet a. Offererade konsulter ska uppfylla kraven på kompetensnivå nivå 4. Uppfyller offererad konsult beskrivningen på rollen? b. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av Oracle Forms. c. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av Oracle WLS (Forms Services). d. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av Oracle PL/SQL. e. Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av PL/SQL-baserad webbutveckling. f. Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av Oracle APEX. g. Konsulten ska ha erfarenhet av versionshantering av databasobjekt i GIT. h. Har bevis bifogats anbudet i form av CV att konsulten uppfyller kraven?
Krav på personliga egenskaper a. Konsulten ska vara självgående. b. Konsulten ska vara prestigelös. c. Konsulten ska vara strukturerad och ordningsam. d. Konsulten ska vara ansvarstagande.
MERITERANDE
Utvärderingskriterium, Meriterande erfarenhet a. Konsulten har erfarenhet av leda utvecklingsarbete ur ett tekniskt perspektiv. (75 SEK) b. Konsulten har verksamhetskunskap kring fastighetsvärdering. (75 SEK) c. Konsulten har verksamhetskunskap om fastighetsrätt. (75 SEK) d. Konsulten har verksamhetskunskap om internredovisning (kostnadsredovisning). (75 SEK)Publiceringsdatum2026-01-22Övrig information
OMFATTNING Tjänsten är på 100% och sträcker sig till 2027-04-19, med option på förlängning i upp till tre (3) år. Uppdragsstart beräknas ske i andra halvan av april 2026, eller så snart avtalet har undertecknats av båda parter och förutsatt att SUA-avtal är tecknat och registerkontroll genomförd.
STATIONERINGSORT Uppstart av uppdraget sker initialt på plats i Gävle, därefter finns möjlighet till distansarbete när arbetet så tillåter och efter överenskommelse med teamet.
INTERVJU Den erbjudna konsulten skall vara tillgänglig för intervju under perioden 3/2-6/2 2026. För att lära känna konsulten kommer en bedömningsgrupp på 2-3 personer att göra en upplevelsebaserad bedömning av intervjun. Intervjuerna kommer att hållas på plats i Gävle eller via Skype och pågår ca 45-60 minuter.
Uppdragsstart: 2026-04-13
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: Ett (1) år med option på förlängning i upp till tre (3) år.
Område: Sweden\Gävleborgs län, \Gävle (GÄVLE)
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Ansök genom att bifoga ditt CV på svenska (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
