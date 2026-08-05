Systemledare till eDok
Stockholms kommun / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Välkommen till oss
Stadsarkivet är stadens informationsnav. Vi hjälper stadens verksamheter med effektiv informationshantering. Våra kärnvärden är engagerad, nyfiken och systematisk. Hos oss på Stadsarkivet arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt för att öka tillgängligheten och värdet av våra tjänster.
Som systemledare ingår du i enheten IT och digitalisering tillsammans med 30 engagerade medarbetare. Enheten har som uppdrag att utveckla och förvalta en portfölj som innehåller IT-arbetsplats, lokala applikationer och stadsgemensamma objekt. Vi arbetar operativt med kravfångst, design, utveckling, test och kvalitetssäkring samt support och underhåll av våra system och applikationer. Säkerhet och kostnadseffektivitet är i fokus. Vi söker nu en systemledare för att ersätta en konsult och fortsätta driva och utveckla vårt arbete inom området. Vi söker dig som har tidigare aktuell erfarenhet och kunskap inom området och som vill fortsätta utvecklas, fördjupa din kompetens och bygga värdefull erfarenhet i rollen.
Vi erbjuder
utvecklande arbetsuppgifter där du får växa i rollen tillsammans med erfarna kollegor i ett dedikerat team
trivsamma lokaler i centrala Stockholm, Stadsarkivets lokaler finns på Kungsklippan, ritat av Gunnar Asplund samt på Liljeholmskajen, i Vin och sprits gamla lokaler
flextid, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme (1 timme/vecka)
semesterväxling med fem eller sex extra semesterdagar
möjlighet att arbeta hemifrån när arbetet tillåter.
Läs mer här om Stockholm stads förmåner.
Din roll
eDok är Stockholms stads gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystem som används för registrering, remisshantering och möteshantering. Vi söker en driven systemledare som vill arbeta med förvaltning och vidareutveckling av eDok. eDok-förvaltningen består av 10 medarbetare och i teamet ingår roller som produktägare, produktledare, testledare, tjänsteägare, systemledare, projektledare och utvecklare.
Du som systemledare kommer att ingå i systemledningen och kommer att arbeta nära tjänsteägaren och andra systemledare. Rollen är tekniskt och innebär att arbeta nära utvecklingsteamet och stadens driftleverantör.
Du kommer att arbeta med incident- och problemhantering, ta fram work-arounds och göra grundorsaksanalyser i syfte att säkerställa en stabil leveransproblemhantering. I rollen ingår att göra tekniska förstudier, identifiera nya kvalitativa krav och detaljera kraven. Du deltar i test och kvalitetsarbetet och ansvarar för prestanda, last och penetrationstester och uppföljning av dessa. Du ansvarar för livcykelhantering av miljöer och infrastrukturen och ser till att uppdatera systemdokumentationen där systemarkitektur, integrationskontrakt och flödesdiagram ingår. Du följer upp avtalade servicenivåer och tillhandhåller eDok teamet med insikter löpande. Du deltar i change-processen och driftsättning av nya releaser och står för den tekniska tyngden.
Systemledningen är en central funktion mellan verksamheterna, produktledningen och IT inom Stockholms stad. I rollen fångar du upp behov av teknisk karaktär, tydliggör krav och prioriterar utvecklingsinsatser i en backlogg i nära samarbete med produktledningen och tar fram tekniska lösningar som är förvaltningsbara över tid tillsammans med utvecklingsteamet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
examen från universitet eller högskola inom IT, datorvetenskap, teknik eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
tidigare aktuell erfarenhet av arbete i roller som teknisk projektledare, systemförvaltare, programmerare eller liknande
god förståelse för applikation och infrastrukturlivcykelhantering, förvaltning och utveckling av system
god förståelse för systemarkitektur, tekniska lösningar och teknisk dokumentation
uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
kunskap om och/eller arbetat med ramverk som PM3 och ITIL
erfarenhet av agila arbetssätt, exempelvis SAFe, Scrum och Kanban
erfarenhet av något av följande områden: Azure DevOps, ReQtest och ServiceNow.
För att lyckas i rollen är du serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du skapar förtroendefulla relationer och samarbetar effektivt med stadens driftleverantör Vivicta och andra interna och externa parter. Du kommunicerar tydligt och hanterar frågor, synpunkter och incidenter på ett professionellt sätt.
Du arbetar strukturerat, är nyfiken och tar initiativ till att söka ny kunskap och information. Rollen kräver att du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade behov och prioriteringar samtidigt som du är stabil och behåller fokus även i pressade situationer.
Vi ser också att du är utvecklingsinriktad och vill bidra till verksamhetens fortsatta utveckling genom att identifiera förbättringsområden, analysera behov och arbeta lösningsfokuserat. Du har en analytisk förmåga, förstår tekniska sammanhang och kan omsätta tekniska krav och regelverk till praktiska och hållbara lösningar.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Övrigt
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
I denna rekrytering ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval. Vi kommer senare i processen samla in examensbevis och verifiera beviset.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Läs om Stadsarkivet på vår hemsida:https://stadsarkivet.stockholm/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 22063 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Stadsarkivet, It och digitalisering, eDok Jobbnummer
10022262