Hej Senior VA-ingenjör!
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag / Byggjobb / Eskilstuna Visa alla byggjobb i Eskilstuna
2026-08-05
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Det här är en roll för dig som vill vara med och bidra till en hållbar framtid för kommande generationer i Eskilstuna och Strängnäs. Du får vara med och fatta viktiga beslut och ta ett stort eget ansvar tillsammans med ett riktigt härligt gäng. Trivs du när du får använda din analytiska förmåga eller får grotta ner dig i detaljer samtidigt som dina beslut påverkar helheten, då är det här en roll som skulle passa dig!
Inom affärsområde VA förser vi invånarna i Eskilstuna och Strängnäs med det vatten som de behöver dagligen. På planeringsavdelningen är vi idag 20 kollegor som planerar för förnyelse och utbyggnad av ledningsnäten, och nu behöver vi bli fler.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Det här är en spännande och omväxlande roll där du får samarbeta mycket med kollegor internt, men också med myndigheter, konsulter och exploatörer. Du får vara med och bidra till både bra samarbeten och lösa komplexa frågor. Reinvesterings och förstärkningsbehovet i våra kommuner är väldigt stort och det ställer höga krav på att effektivisera och planera långsiktigt.
Du arbetar med att analysera, planera och driva förnyelse av VA‐ledningsnät. Du gör tekniska utredningar, prioritering av åtgärder, tar fram investeringsplaner och genomförande och uppföljning av reinvesteringar.
Du samverkar med interna och externa aktörer och bidrar till att utveckla långsiktigt hållbara lösningar för kommunens VA‐infrastruktur.
Du får vara med och bidra i yttrande med din expertkompetens i kommunernas fysiska planeringsprocessers olika skeden.
"Jag trivs på ESEM för att det är en bra balans mellan arbete och fritid. Jag får bra utvecklingsmöjligheter och har en väldigt bra arbetsmiljö. Utöver det har jag en bra chef och fina hjälpsamma kollegor"- säger Nadin Zaya, Koordinator Vatten och Avlopp
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi letar efter dig som gillar att skapa struktur och trivs i en roll där du får ta mycket eget ansvar. Du har lätt för att förklara komplexa frågor, trivs när du får jobba i team och tycker om en arbetsdag där du får vara kreativ och lösningsorienterad.
Högskole- eller universitetsutbildning inom VA‐teknik, samhällsbyggnad, väg- och vatten, miljöteknik eller annan relevant teknisk utbildning. Alternativt motsvarande erfarenhet inom VA‐planering och ledningsnätsarbete.
Du har flera års erfarenhet från VA-området där du känner dig trygg att utreda och presentera åtgärder på befintligt vatten och avloppsledningsnät.
God förmåga att uttrycka dig i svenska, både muntligt och i text.
Välkommen att bidra till framtiden, en droppe i taget!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Anna Calo, avdelningschef planering via mejl anna.calo@esem.se
eller via telefon 016-10 67 28.
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
(org.nr 556935-7501), https://www.esem.se/
Kungsgatan 86 (visa karta
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631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Jobbnummer
10022264