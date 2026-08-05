Jurist till stadsbyggnadsförvaltningen upphandling, avtal, digitalisering
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2026-08-05
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Om arbetsplatsen
Du har nu möjlighet att bli en del av stadsbyggnadsförvaltningens juridikenhet och arbeta i ett kompetent team med en stark sammanhållning. Här arbetar idag fem erfarna jurister tillsammans med chefsjurist som också är enhetschef. Vi arbetar i trevliga lokaler i centralt och stationsnära läge.
Enheten tillhör avdelningen för utveckling och styrning och har en viktig roll i att stötta förvaltningen med kvalificerad juridisk rådgivning inom samhällsbyggnadsjuridik, förvaltningsrätt, skadestånd, upphandling och avtal med mera. I rollen som jurist hos oss arbetar du proaktivt och verksamhetsnära i samarbete med olika avdelningar och kompetenser. Du bidrar med din juridiska expertis i såväl strategiska som operativa frågor och får en betydelsefull roll i att utveckla och stärka förvaltningens arbete. Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en jurist med inriktning upphandling, avtal och digitalisering. Du kommer att utgöra ett stöd åt förvaltningens upphandlings- och inköpsfunktion samt formulera och kvalitetssäkra förvaltningens civilrättsliga avtal. Du kommer också att vara ett stöd i förvaltningens arbete med digitalisering och dataskydd.
I arbetet ingår kvalitetsutveckling och omvärldsbevakning samt att vara med och verka för en enhetlig och rättssäker rättstillämpning. Dina uppgifter kommer även omfatta att vara ombud i ärenden och mål som har överklagats och du kommer tillsammans med kollegor planera och hålla utbildningar samt representera förvaltningen i stadens nätverk för upphandling och digitalisering.
Som jurist hos oss kommer du att arbeta i en komplex verksamhet och ställas inför många olika slags juridiska frågor som kan bli första steget i en utveckling av rättspraxis. Du kommer att vara en viktig del i juridikenhetens arbete som sker inom ett brett juridiskt fält. Juridikenheten har ett kollegialt arbetssätt där kunskapsutbyte och samarbete är centralt och du kommer att ha ett gott stöd av dina juristkollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Svensk juristexamen
Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
Goda kunskaper inom upphandlings- och avtalsrätt
Grundläggande kunskaper inom digitaliseringsjuridik
Grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt
Grundläggande kunskaper i offentlighet och sekretess
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Notariemeritering
Erfarenhet av plan- och bygglagen
Erfarenhet av dataskyddsfrågor och informationssäkerhet samt arbete med andra säkerhets- och säkerhetskyddsfrågor
Erfarenhet av AI-relaterade tjänster
Vi söker dig som vill arbeta lösningsorienterat med att säkerställa rättsliga aspekter i stadsutvecklingsprocessen och som stimuleras av att lösa juridiska problem nära verksamheten. Du är en person med serviceanda som har lätt för att skapa goda relationer och du delar på ett prestigelöst sätt med dig av dina kunskaper i arbetet tillsammans med andra. Arbetet kräver att du är noggrann, analytisk, har hög integritet och förmåga att arbeta både i grupp och på ett självständigt och strukturerat sätt. Du behöver också ha god förmåga att kommunicera tydligt i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi vill att stadsbyggnadsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Observera att annonsering för denna tjänst sker under semesterperioden. Det kan därför förekomma perioder då vi har begränsade möjligheter att svara på frågor. Vi ber dig i första hand att kontakta oss via mejl, så återkommer vi så snart vi har möjlighet. Vi ser fram emot din ansökan! Anställningsvillkor
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara augusti 2026.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Inför din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.Om företaget
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen av Göteborg.
Vi skapar en hållbar stad genom vårt ansvar för strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering, tillsyn och tillhandahållande av geografiska data.
Stadsbyggnadsförvaltningen är en del av Göteborgs Stads stadsutvecklande förvaltningar. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen Jobbnummer
10022263