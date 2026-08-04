Tax Accountant till storbank i Solna
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-08-04
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Till ledande storbank med kontor i Arenastaden, Solna tillsätter SJR nu en Tax Accountant till ett konsultuppdrag med start 1/9 och inledningsvis till 15/1 2027 med chans till förlängning. Vi söker dig som vill gå som anställd konsult via SJR med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal. Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
I rollen blir du en viktig del av bolagets Accounting & Tax-funktion och arbetar nära redovisning, controlling samt andra centrala funktioner inom verksamheten. Du kommer även att ha många kontaktytor, både internt och externt, och bidra med specialistkompetens inom skatteområdet. Rollen erbjuder en varierad vardag med både operativa och strategiska inslag. Du ansvarar för att säkerställa korrekt hantering, redovisning och rapportering av skatterelaterade frågor med särskilt fokus på nordiska verksamheter. Detta är en möjlighet för dig som trivs i en komplex miljö där du får kombinera specialistkunskap med verksamhetsnära rådgivning och utvecklingsarbete.
Ansvarsområden
• Ansvara för upprättande av skatteberäkningar i Sverige och Norge.
• Delta i framtagande och implementering av nya skatteberäkningar kopplade till verksamhetsförändringar och nya filialer.
• Ansvara för upprättande och inlämnande av momsdeklarationer i Sverige och Norge.
• Säkerställa korrekt redovisning av skatter i månads- och årsbokslut.
• Ansvara för intern och extern skatterapportering.
• Stödja verksamheten i skatterelaterade frågor genom hela projekt- och transaktionsprocessen.
• Föra dialog med skattemyndigheter, externa rådgivare och revisorer.
• Delta i och driva projekt relaterade till nya regelverk, lagändringar och verksamhetsförändringar.
• Identifiera och implementera förbättringar inom processer, interna kontroller och rapportering.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi, redovisning, finans eller motsvarande samt flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom skatt. Du har goda kunskaper inom såväl bolagsskatt som moms och är van att arbeta med skatteredovisning, skatteberäkningar och skatterapportering. Erfarenhet från bank, finanssektorn eller annan reglerad verksamhet är meriterande. Du behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift och känner dig trygg i dialogen med såväl interna som externa intressenter.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du analytisk, noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har förmågan att sätta dig in i komplexa frågeställningar och omsätta regelverk till affärsmässiga och praktiska lösningar. Samtidigt är du kommunikativ och relationsskapande, med lätt för att samarbeta över både funktions- och landsgränser. Du är van att ta eget ansvar, arbeta självständigt och driva dina arbetsuppgifter framåt, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team där kunskapsutbyte och samarbete är centrala framgångsfaktorer.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-08-23. En bakrundskontroll kommer genomföras på slutkandidaten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Om SJR Executive Search
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Kontakt
Marie Bergsman marie.bergsman@sjr.se 070-415 73 01 Jobbnummer
10022254