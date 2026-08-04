Arbetsledare till Vivels Café Liljeholmen
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2026-08-04
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Vill du vara med och leda ett café där kvalitet, service och arbetsglädje står i fokus?
Vi söker nu en engagerad och driven arbetsledare till vårt café i Liljeholmen.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som arbetsledare ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet i caféet. Du är en viktig del av teamet och arbetar operativt i verksamheten samtidigt som du säkerställer att rutiner följs, servicen håller hög kvalitet och att den dagliga driften fungerar smidigt.
Du leder genom att vara ett föredöme och bidrar med energi, struktur och ett positivt engagemang som inspirerar både ordinarie medarbetare och extrapersonal.Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i caféet.
Arbeta aktivt i den dagliga driften tillsammans med teamet.
Säkerställa hög service och en kundupplevelse i toppklass.
Ansvara för den dagliga varuhanteringen och se till att caféet är väl påfyllt och inbjudande.
Introducera och stötta nya medarbetare.
Säkerställa att rutiner för livsmedelssäkerhet, hygien och egenkontroll följs.
Bidra till att caféets mål inom försäljning, kvalitet och lönsamhet uppnås.
Vara en positiv förebild och bidra till ett gott samarbete och en trivsam arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från café-, restaurang- eller annan serviceverksamhet.
Har tidigare erfarenhet av att leda eller arbetsleda ett team.
Är serviceinriktad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Är strukturerad och trivs i ett högt arbetstempo.
Har god samarbetsförmåga och motiverar andra genom ett positivt och engagerat arbetssätt.
Är flexibel och har ett öga för kvalitet och detaljer.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete.
Möjlighet att växa i en ledarroll.
Ett engagerat team med hög arbetsglädje.
Goda utvecklingsmöjligheter inom Vivels och Bake My Day-koncernen.
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@bakemyday.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vivels I Stockholm Aktiebolag
(org.nr 556061-2391)
Liljeholmsgränd 3 (visa karta
)
117 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Liljeholmen Jobbnummer
10022259