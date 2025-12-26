Systemutvecklare inom Java i Sundsvall
Försäkringskassan / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2025-12-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försäkringskassan i Sundsvall
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Produktteamet Digital utskickshantering utvecklar och förvaltar moderna kommunikationslösningar som skapar en sömlös och effektiv kontakt med Försäkringskassan. Genom ständig innovation och en pågående förflyttning mot en skalbar mikrotjänstarkitektur levererar vi flexibla, robusta och användarvänliga system - redo att möta framtidens utmaningar och driva myndighetens digitala kommunikation framåt.
Utveckling, Java och containerteknik
Som systemutvecklare hos oss kommer du att arbeta i ett produktteam med stort fokus på samarbete och gemensam problemlösning. Du förväntas ha förmågan att se helheten i systemutveckling, förstå hur olika delar hänger samman och bidra till en välfungerande helhet. Din roll innebär inte bara att skriva kod, utan också att delta aktivt i hela utvecklingskedjan - från analys, design och hela vägen till leverans.
Vi söker dig som i första hand har flera års erfarenhet av Java och gärna erfarenhet kring DevOps med hjälp av GitOps. Du kommer arbeta med containerplattformar och mikrotjänstarkitektur. Vi värdesätter ett arbetssätt som fokuserar på att automatisera och effektivisera processer, där både programvaruutveckling och teknik samverkar för bästa möjliga resultat.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har minst 1 års arbetslivserfarenhet av Java
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• kunskap eller erfarenhet inom något av Jenkins/Tekton, ArgoCD, Quarkus, Typescript, Wildfly, Git, Vue, Jira, Linux eller SQL
• erfarenhet av agila metoder
• kunskap eller erfarenhet av OpenShift, Docker, Kubernetes eller Helm
• erfarenhet av test och testautomatisering.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-12-26Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringsperioden. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Linda Jacobsson, 010-114 77 24 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Hanna Fransson, hanna.fransson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 55 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Simo Dzeletovic, Saco-S Kenneth Kullbrandt, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9663817