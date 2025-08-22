Systemutvecklare C#/.net Till Canea
2025-08-22
Erfarna utvecklingskollegor, engagerande utbildningar och heltäckande IT-lösningar. CANEA söker nu att utöka teamet med en erfaren Systemutvecklare inom C#/.NET till teamet i Göteborg. Rollen lämpar sig för dig som drivs av att utveckla användarvänliga produkter med kvalité snarare än kvantitet. Du kommer bli en central del i vidareutvecklingen av våra produkter och erbjuds samtidigt ett flexibelt arbete och löpande kompetensutveckling med en stor möjlighet att påverka slutprodukten.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Systemutvecklare hos oss blir du en del av vårt produktutvecklingsteam om ca 20 personer där fokus ligger på att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunders behov. Vår produkt CANEA ONE är unik och hjälper våra kunder bli effektivare i sin vardag med hantering av Strategi- och måluppföljning, projekt- och portföljhantering samt digitaliserade processer och dokumenthantering. Våra användare finns hos stora och små kunder, främst i Sverige men även internationellt via vårt partnernätverk.
Vi bygger en produkt som är användarvänlig och flexibel med sociala funktioner, samarbete och kommunikation i fokus. Produkten är webbaserad och bygger på C#, ASP.Net, MS SQL Server, Angular och Javascript.
Kika på videon för att lära dig mer om CANEA ONE
Du erbjuds
• Utveckling tillsammans med kompetenta kollegor i en miljö som dagligen erbjuder komplexa utmaningar
• Ansvar och möjligheten att driva initiativ för att hålla oss i teknikens framkant
• Labbande med nya tekniker i egna sidoprojekt på arbetstid för att utvecklas eller identifiera det som kommer att lyfta våra produkter i framtiden
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 3 års arbetslivserfarenhet av C#/.NET
• Har en kandidat eller masterexamen inom IT eller jämförbart tekniskt område
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Kunskaper inom asp.net
• Tidigare erfarenhet inom webbutveckling med Angular, TypeScript och JavaScript
• Kunskaper inom SQL server
• Kunskaper inom Entity Framework
• Kunskaper inom DevOps
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och CANEA's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
