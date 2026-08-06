Systemutvecklare
Utbetalningsmyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-08-06
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Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger välfärdsbrott och felaktiga utbetalningar från statliga myndigheter och kommuner. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss kommer ditt engagemang och din kompetens göra skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Inom Utbetalningsmyndigheten är arbete med data och analys centralt. Nu söker vi dig som vill utöka myndighetens förmåga inom datahantering, dataanalys och granskning.
Som systemutvecklare utvecklar du lösningar inom flertalet områden, som t.ex. interna verksamhetssystem, anpassning av standardverktyg, integrationer och datahantering. Du kommer arbeta i ett utvecklingsteam och samarbeta med personer i olika roller inom vår verksamhet. I teamen finns systemutvecklare, data- och devops engineers, data analytiker och data scientists. Lösningarna ni utvecklar har som målsättning att ge direkt verksamhetsvärde. Du kommer också att tillsammans med kollegor delta i arbetet att utforma interna standarder kring kod och livscykelhantering.
Vi söker dig som gillar att arbeta nära tillsammans med de som använder lösningar som du utvecklar. Rollen som systemutvecklare är placerad på avdelningen data och utveckling.
Vi söker dig som har
• Akademisk utbildning inom it-området, som tex civilingenjör, systemvetenskap eller datavetenskap
• Minst tre års erfarenhet av att arbeta med systemutveckling i Python
• Minst tre års erfarenhet och vana av kodhantering i GIT eller motsvarande
• Erfarenhet och god förståelse av att arbeta med principer för mjukvaruutveckling
• Erfarenhet av att arbeta med SQL
• God förmåga att kommunicera på svenska
Det är meriterande om du även har
• Erfarenhet av Linux
• Erfarenhet av design och utveckling av gränssnitt
• Erfarenhet av containerbaserade lösningar
• Erfarenhet av att arbeta med öppna källkodslösningar
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att lyckas och trivas i rollen som systemutvecklare har du en god problemlösande analysförmåga, är initiativtagande och har god helhetssyn. Du är självgående med bra samarbetsförmåga.
Den statliga värdegrunden sammanfattar och synliggör de viktigaste kraven som gäller för statsanställda, att arbeta i staten innebär att följa den. Vi ställer också höga krav på säkerhetsmedvetenhet.Publiceringsdatum2026-08-06Övrig information
Myndigheten är placerad i Stockholm i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan bli aktuellt.
På Utbetalningsmyndigheten ska alla medarbetare ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi eftersträvar ett nära ledarskap och du som chef har ett rimligt antal medarbetare, administrativt stöd och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Läs mer om hur rekryteringsprocessen går till här. Arbetspsykologiska tester är en del av urvalsprocessen. Utbetalningsmyndigheten arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Avdelningschef Niclas Cederberg på telefon 010-572 7576. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) 010-572 75 78 och Michael Ohlsson (ST) 010-5727512 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071), https://ubm.se/jobba-hos-oss
Hammarbybacken 31 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Utbetalningsmyndigheten Jobbnummer
10023751