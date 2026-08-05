Systemutvecklare
Statens tjänstepensionsverk / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-08-05
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Statens tjänstepensionsverk, SPV, är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi hanterar tjänstepensioner och försäkringar åt arbetsgivare på det statliga området och har över 1 100 000 kunder både statligt anställda, före detta statligt anställda och pensionärer. Vårt kontor finns i Sundsvall.
Kom med oss och skapa samhällsnytta. Vi är en myndighet som vill göra tjänstepension enkelt för alla som är eller har varit statligt anställda. Vårt fokus är våra kunder, handlingskraft och nytänkande. Att jobba tillsammans i hela organisationen tror vi är en viktig nyckel för att göra ett bra jobb med hög kvalitet.
Vi söker nu en systemutvecklare till ett av våra it-team.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
I rollen som systemutvecklare i team It valcentralen jobbar du tillsammans med andra roller i ett agilt team som utvecklar och förvaltar ett antal system och tjänster. Ni är med i hela utvecklingsprocessen, allt ifrån kravinsamling, design/arkitektur, utveckling och test. Ni driver er egen utveckling som team och jobbar i nära kontakt med andra utvecklar- och verksamhetsteam inom SPV. Du deltar i det kontinuerliga utvecklingsarbetet och säkerställer en hög tillgänglighet genom förbättringsarbeten, felsökning, analys och felavhjälpning.
Teamet jobbar med utveckling i windowsmiljö, främst inom C# med SQLserver som databashanterare. En stor del av utvecklingen är backend, då teamet förvaltar ett större försäkringssystem. Andra delar teamet arbetar med är webbaserade.
Det är viktigt att du är intresserad av att lära dig verksamheten för att kunna bidra till de ansvarsområden som teamet stödjer. Du är medveten om att teamets delar ingår i ett större sammanhang och är beredd att ta gemensamt ansvar för dessa.
För att trivas i rollen ser vi att du förstår vikten av samarbete mellan it och verksamhet.
SPV står inför en spännande förändringsresa inom vår it-miljö. Häng med och gör skillnad!Kvalifikationer
Vi söker dig som antingen har:
• examen inom it och minst 3 års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare
eller
• minst 5 års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare
Du har arbetat med objektorienterad programmering C#. Du har erfarenhet av SQL server - queries, procedurer, datamodeller. Du har erfarenhet av Azure Devops eller liknande verktyg för planering, CI/CD och kodhantering.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med:
• NServiceBus eller liknande meddelandebuss
• API-utveckling (REST, OpenAPI/Swagger, versionshantering, säkerhet)
• utveckling mot en containermiljö
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen.
Som person:
• har du god samarbetsförmåga. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
• är du kvalitetsmedveten. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.
• är du kreativ. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
• har du en problemlösande, analytisk förmåga. Du arbetar bra med komplexa frågor. Du har förmåga att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar och lösa komplicerade problem.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. .
Hos oss blir du varmt välkomnad. Här jobbar 250 engagerade personer och vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss. Vi är öppna för nya idéer, vår omvärld och mot varandra. Och vi gillar att testa nytt och har ett starkt driv framåt. Vi ser rekrytering som en långsiktig investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har balans i livet och ges möjlighet att utveckla dina talanger.
Vi jobbar på en flexibel arbetsplats, både i härliga lokaler och med möjlighet att jobba hemifrån på 50 procent om du vill. I SPV-huset rekommenderar vi en fika i vår vinterträdgård eller varför inte en stund i vårt fräscha gym. Dessutom har vi olika friskvårdsaktiviteter du kan delta i då det finns något för alla. Vi strävar efter mångfald och att ha ett inkluderande synsätt på alla nivåer i organisationen.
Vår verksamhet vilar på den gemensamma statliga värdegrunden. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss, oavsett vad vi arbetar med. Demokrati är den överordnade principen i värdegrunden och medborgarna är vår yttersta uppdragsgivare. Övriga principer i den statliga värdegrunden är legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.
Mer information om oss som arbetsgivare och de anställningsförmåner du erbjuds finns under Jobba på SPV på SPV.se.
En säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här: https://sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Vi avsäger oss vänligen men bestämt, alla erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MD 2026/296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Tjänstepensionsverk
(org.nr 202100-0928), https://www.spv.se/om-spv/jobba-pa-spv/
Jägargatan 1 (visa karta
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851 90 SUNDSVALL Arbetsplats
Statens tjänstepensionsverk Kontakt
Enhetschef
Sara Ädel sara.adel@spv.se +4660186986 Jobbnummer
10022301