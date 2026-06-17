Systemutvecklare

Ws Nordic Sweden AB / Datajobb / Sandviken
2026-06-17


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Vi söker en systemutvecklare som vill vara med och utveckla och förbättra våra digitala lösningar. Hos oss får du arbeta i ett mindre team med varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt.

Om rollen
Som systemutvecklare kommer du att arbeta med utveckling, vidareutveckling och underhåll av vår system. Arbetet omfattar både nyutveckling och förbättring av befintliga lösningar, samt samarbete med verksamheten för att ta fram effektiva och användarvänliga system.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Mail
E-post: mattias.hedqvist@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ws Nordic Sweden AB (org.nr 559458-6876)
Hamngatan 27 (visa karta)
811 54  SANDVIKEN

Jobbnummer
9967427

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