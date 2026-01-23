Systemutvecklare
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Bli vår nästa Fullstackutvecklare inom C#/.NET och Angular/Typescript!
Är du en driven systemutvecklare som vill arbeta med moderna tekniska lösningar i ett engagerat och agilt team? Hos oss får du möjlighet att påverka tekniska val, arbeta med spännande projekt och utvecklas både professionellt och personligt. Vi erbjuder en stabil och trivsam arbetsmiljö med god balans mellan arbete och fritid, konkurrenskraftiga förmåner och stort fokus på samarbete, kvalitet och långsiktighet.
Vi söker nu en fullstackutvecklare med god erfarenhet av C#/.NET och Angular/Typescript, som trivs med att arbeta genom hela utvecklingskedjan från krav och design till implementation, test och förvaltning.Kvalifikationer
Du är en självgående, strukturerad och nyfiken utvecklare som gillar att lösa problem och ta tekniskt ansvar. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera kring tekniska lösningar och delar gärna med dig av din kunskap. Samtidigt är du en person som gärna tar initiativ och är prestigelös. Du strävar efter att bygga hållbara lösningar som fungerar i längden.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* En eftergymnasial utbildning inom IT, exempelvis systemvetenskap, .NET/fullstack eller inom annat relevant område - alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet som kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig arbetslivserfarenhet av systemutveckling som kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete med C# och .NET
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Grundläggande kunskaper inom frontendutveckling (t.ex. Angular, TypeScript, HTML/CSS)
* Erfarenhet av att arbeta med och att utveckla RESTful API:er
* Erfarenhet av agila arbetssätt såsom Scrum eller Kanban
* Erfarenhet av att arbeta med Git och moderna utvecklingsflöden
* Goda kunskaper i Angular och Node.js
* Goda kunskaper i HTML5, CSS3/Sass/Less och TypeScript.
* Erfarenhet av att arbeta med AzureDevOps-principer och CI/CD-pipelines
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
