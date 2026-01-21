Systemutvecklare
Multisoft AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Multisoft AB i Stockholm
Systemutvecklare
Vill du bygga din utvecklarkarriär hos ett företag som kombinerar ambition med gemenskap och som dessutom utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser nio år i rad?
På Multisoft hjälper vi några av Sveriges största företag att digitalisera och automatisera komplexa processer med vår egenutvecklade plattform Softadmin®. Vi växer snabbt och söker nu två drivna systemutvecklare som vill vara med och bidra till vår fortsatta resa.
Om rollen
Multisoft förvandlar affärsbehov till teknisk innovation genom vår egenutvecklade low-code plattform. Med våra system skapar vi verkligt värde för företag genom automatisering och effektivisering. Som systemutvecklare hos oss kommer du att vara en central funktion i att föra kundens vision till verklighet. Du kommer att:
Delta aktivt i projekt tillsammans med våra kunder
Förstå, analysera och omvandla kundernas behov till skräddarsydda systemlösningar
Engagera dig i både lösningsarkitektur och systemutveckling med vår low-code plattform
Vem är du?
Du är någon som brinner för automatisering och effektivisering. För att lyckas i rollen krävs det att du har en ingenjörsexamen, samt behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift. Det är meriterande om du har 1-2 års arbetslivserfarenhet från en liknande roll. Vi värderar inte bara din tekniska kunskap, utan även ditt tankesätt; du är lösningsorienterad och nyfiken, med en stark förmåga att ta dig an och lösa nya utmaningar. Vi ser gärna att:
Du är ambitiös och professionell
Du har en förmåga att djupdyka i problem och hitta innovativa lösningar
Du är öppen och kommunikativ
I denna roll kommer du vara en värdefull spelare i att leverera framtidens systemlösningar till företag och vara med på en resa där vi ständigt utforskar nya möjligheter inom systemutveckling.
Varför Multisoft?
Från första dagen får du en strukturerad onboarding med coaching, tydliga mål och kontinuerlig feedback som gör att du snabbt blir trygg i rollen. Här är det högt tempo och mycket energi, men också omtanke, gemenskap och en vilja att lyfta varandra. Hos oss på Multisoft får du mer än bara ett jobb - du får en möjlighet att växa och utvecklas i en miljö där ambition och gemenskap går hand i hand. Publiceringsdatum2026-01-21Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - urvalet sker löpande. Fyll i formuläret längst ned på sidan.
Anställningsstart 12 januari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Multisoft AB
(org.nr 556596-4011), https://www.multisoft.se/
Brunkebergstorg 5 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Jobbnummer
9697822