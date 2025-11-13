Systemutvecklare
2025-11-13
Institutionen för skoglig resurshushållning
Vill du vara med och omsätta forskning i praktiska lösningar som bidrar till en hållbar framtid? Som systemutvecklare hos oss blir du en nyckelperson i att utveckla AI som stärker framtidens miljöövervakning.
Om jobbet
Du kommer att bidra till utvecklingen och implementeringen av AI-metoder för att analysera fjärranalysdata. Målet är att omvandla småskaliga experimentella modeller till robusta, verkliga applikationer som ger konkret värde inom miljöövervakning. Detta är en fokuserad position för någon som tycker om att arbeta nära forskningsfronten samtidigt som man håller en fot stadigt i den verkliga världen. Du kommer vara en viktig nod i olika projektsammanhang och därmed interagera med forskare, teknisk personal och studenter.
Din bakgrund
Doktorsexamen i datavetenskap eller närbesläktat område, med minst 2 års yrkeserfarenhet som systemutveckare. Den sökande ska ha gedigen erfarenhet av arbete i Python, geospatiala data och databaser, samt ha erfarenhet av att ta AI produkter till verklig användning. Då vi är en internationell forskarmiljö men med lokalt fokus ska den sökande ha god kommunikationsförmåga på engelska.
Meriterande är;
• Kunskaper i fjärranalys
• Praktisk erfarenhet av arbete med neurala nätverk och federated learning
• Erfarenhet av HPC miljöer
• Arbete med stora datamängder och tidsserier
• Erfarenhet av att arbeta med Django

Publiceringsdatum: 2025-11-13
Institutionen for skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering, skoglig matematisk statistik och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige vilket innefattar inventering på havsstränder, i fjällen, i gräsmarker och lövskogar samt av fjärilar och humlor. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 110 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 90 säsongsanställda i våra fältinventeringar.
Mer information hittar du på https://www.slu.se/srh
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Umeå
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
