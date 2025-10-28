Systemutvecklare
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Introduktion
Vi på Infinity IT Consulting AB söker nu flera drivna systemutvecklare som vill vara en del av vårt växande team i Stockholm. Med fokus på att skapa hållbara och effektiva IT-lösningar erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö där innovation och samarbete står i centrum. Som systemutvecklare hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande projekt och bidra till våra kunders framgångar och i utvecklande miljö. Vi söker dig som är systemutvecklare på medel- till seniornivå och som vill ta nästa steg i karriären som konsult med möjlighet att påverka, växa och bidra till framgång i en dynamisk och framtidsorienterad organisation.
Om rollen
I rollen som systemutvecklare kommer du att ingå i ett tvärfunktionellt team som ansvarar för hela utvecklingscykeln, Som konsult kan du få möjlighet att arbeta med hela utvecklingscykeln, från kravställning och design till testning och driftsättning. Vi söker en lagspelare som trivs med att arbeta nära sina kollegor och som är villig att bidra i flera olika områden inom systemutveckling.
För att vara framgångsrik i en roll som systemutvecklare, ser vi att du har ett flertal av följande kvalifikationer:
• Stark kompetens inom inom något av följande: TypeScript, JavaScript, HTML, CSS eller Angular
• Erfarenhet av backend-utveckling i Java, Python, .NET eller C#
• Vana vid systemintegrationer (SOAP, REST, JMS, XML/XSD, JSON/JSON Schema)
• Erfarenhet av testautomatisering med ramverk som JUnit, Mockito, Selenium, JBehave eller Playwright
• Gedigen kunskap inom versionshantering och utvecklingsverktyg (exempelvis Git, Liquibase, IntelliJ ...)
• Erfarenhet av databaser (Oracle, SQL) och driftmiljöer som exempelvis Red Hat Linux
• Meriterande att arbeta i stora och komplexa organisationer
• Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
Dina arbetsuppgifter som systemutvecklare kommer att vara varierande och spännande. Exempel på arbetsuppgifter:
• Design och utveckling av systemlösningar från grunden.
• Testning och testautomation för att säkerställa hög kvalitet på leveranser.
• Dokumentation av system och processer för att underlätta kunskapsöverföring.
• Driftsättning av system och kontinuerlig övervakning av prestanda.
• Samarbete med andra teammedlemmar för att dela kunskap och erfarenheter.
Du förväntas vara proaktiv och ta ansvar för dina uppgifter samt bidra till teamets gemensamma mål.
Vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du är intresserad av att arbeta hos oss. Ansökningar tas emot löpande, vi ser fram emot att höra från dig!
För frågor kring tjänsten eller Infinity, kontakta klara.olsson@infintyitc.se
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
