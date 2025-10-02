Systemutvecklare
2025-10-02
Om FinansiaFinansia, grundat 2014, står som ett personligt alternativ till traditionella banker för små och medelstora företag. Vi är stolta över att sedan vår start ha finansierat över 7 miljarder kronor, vilket har möjliggjort för tusentals företagare att förverkliga sina drömmar och därmed bidra till Sveriges tillväxt och välfärd.
Vår framgång har uppmärksammats genom att vi erhållit tre Di Gasell-utmärkelser, vilket placerar oss i den prestigefyllda kategorin MästarGasell.
Om tjänstenVi söker nu en senior systemutvecklare som vill vara med och utveckla nya system som gör verklig skillnad. Hos oss får du möjligheten att arbeta i ett entreprenöriellt företag där beslutsvägarna är korta, inflytandet är stort och där tekniken är nära affären.
Som utvecklare hos Finansia kommer du att arbeta brett - från arkitektur och design till implementation, integrationer och test. Du blir en nyckelperson i vårt tekniska team och får vara med och forma både lösningarna och arbetssättet framåt.
Vem vi sökerVi letar efter dig som har flera års erfarenhet inom systemutveckling och som trivs med att ta stort ansvar i både tekniska beslut och leveranser. Du är van vid att arbeta i komplexa miljöer och tycker om att kombinera affärsnytta med tekniskt hållbara lösningar.
Du är analytisk, noggrann och en god lagspelare som gillar att arbeta nära verksamheten och hitta lösningar tillsammans med kollegor.
KvalifikationerKrav:
Flera års erfarenhet av utveckling inom C# / .NET Core
Gedigen erfarenhet av Azure
Kunskap och erfarenhet av integrationer och API-utveckling
Djup förståelse för SQL-databasdesign och optimering
Meriterande:
Erfarenhet av Git och modern versionshantering
Kunskap om REST-baserade tjänster
Erfarenhet av React eller andra moderna frontend-ramverk
Arbetat med testdriven utveckling (TDD)
Varför Finansia?
Hos Finansia blir du en del av en kultur där initiativ, ansvarstagande och innovation premieras. Du får möjlighet att arbeta nära både affären och användarna och därmed snabbt se resultatet av det du utvecklar.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du kan växa både tekniskt och professionellt, samtidigt som du bidrar till att skapa förutsättningar för Sveriges företagare att utvecklas och växa.
AnsökanÄr du den vi söker? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Filip Morfiadakis, Neway filip@neway.se
070-757 91 10
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansia Sverige AB
(org.nr 556901-4227), http://www.finansia.se Arbetsplats
Finansia Kontakt
Filip Morfiadakis +46 707-57 91 10 Jobbnummer
9538294