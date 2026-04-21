Systemutvecklare - Körkort
2026-04-21
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Vi vill bli fler!
På Transportstyrelsens it-avdelning är vi idag cirka 300 anställda samt ett antal konsulter. Vi har en central roll inom Transportstyrelsen och stöder alla avdelningar i it-frågor och arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Vi vill nu bli fler anställda och minska andelen konsulter. Därför vill vi att just du kommer till oss, som anställd, och hjälper oss med vårt samhällsuppdrag. Här får du chansen att jobba med unika system som verkligen har betydelse för samhället, nu och i framtiden. Läs mer om att jobba med it hos oss.
Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltagna antal semesterdagar och lediga klämdagar. Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen.
I rollen som systemutvecklare på Transportstyrelsen utvecklar du effektiva, smarta och hållbara lösningar för det svenska samhället. Du arbetar med verksamhetskritiska system inom våra kärnområden fordon, körkort och yrkestrafik, system som stödjer hundratusentals användare. Du designar nya lösningar och features men du vidareutvecklar även hållbarheten av befintliga system. Inom området finns en komplex affärslogik och en hög andel integrationer vilket garanterar en utmanade och omväxlande vardag.
Du blir en värdefull kollega i ett skickligt agilt utvecklingsteam bestående av erfarna utvecklare och testare som arbetar brett med alltifrån kravförståelse, design och implementation till testautomatisering och automatiserade driftsättningar.
Du måste ha
en akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
minst 4 års aktuell arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom .NET
minst 2 års erfarenhet av SQL
god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har erfarenhet av
agilt arbetssätt
MVC eller Angular
WCF eller andra tekniker för integration
automatiserad bygghantering.
Vi vill att du
har ett brinnande intresse för it och systemutveckling och vill fortsätta att utvecklas inom området
är öppen, positiv och trivs i en organisation präglad av samarbete, gemenskap, kunskap och glädje
har ett engagemang och vilja att utveckla idéer som ger nytta för våra medborgare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro eller Stockholm/Kista. Vid placering på annan ort än Örebro kommer återkommande resor till Örebro att ske, då vissa arbetsuppgifter ska utföras fysiskt på kontoret i Örebro.
Vi tillämpar normalt provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att man måste vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning.
Du är välkommen att kontakta sektionschef Maarit Bergdahl, via följande e-post maarit.bergdahl@transportstyrelsen.se
Saco-S, Benedicte Johansson och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV och personliga brev märkt med referensnummer TSG 2026-3913.
Vi behöver din ansökan senast den 12 maj 2026. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest. Intervjuer sker löpande.
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.
