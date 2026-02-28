Systemutvecklare - Backend (.Net)
2026-02-28
Vi söker Backendutvecklare (.NET) - Stockholm
Bli en del av Qronos - där teknik möter människan
Vill du utveckla lösningar som gör skillnad inom bank, finans, försäkring och fintech? Våra kunder är finansföretag i framkanten med verksamhet i flera länder. I rollen kan enstaka resor inom Europa förekomma, en chans att besöka och samarbeta med andra internationella team. Som backendutvecklare på Qronos arbetar du i agila, tvärfunktionella team med både nyutveckling och modernisering av affärskritiska system. Projekten spänner från självbetjäningstjänster och digitala kanaler till kritiska interna system.
Fokus ligger på backendutveckling i C#/.NET, men även datahantering utgör en central del. Du bygger mikrotjänster och API:er, integrerar SQL-databaser och designar lösningar i molnet (Azure).
Kompetenser vi söker
C# / .NET
Mikrotjänster / Microservices
CQRS, DDD
Azure cloud & Azure Cosmos DB
Visual Studio 2022
MSSQL
Databricks
Azure DevOps
Docker
Kusto Query Language (KQL)
Moq
Vem vi söker
Några års erfarenhet som backendutvecklare; även sökande tidigt i karriären kan vara relevanta beroende på utbildning/projekt.
God förståelse för agila arbetssätt (Scrum, Kanban) och vana av tvärfunktionella team.
Flytande svenska och engelska; ytterligare språk är meriterande.
Extra plus om du har erfarenhet av reglerade branscher (bank, försäkring, fintech).
Om dig
Du är nyfiken, lösningsorienterad och trygg i din tekniska kompetens. Du tar stolthet i ditt hantverk, skriver ren och testbar kod och ser till helheten - från arkitektur och infrastruktur till användarupplevelse och prestanda. Du trivs i miljöer med komplex domänlogik, lär dig snabbt nya tekniker och tar ansvar för leveranserna och teamets mål.
Hos oss får du
Stöd i din kompetensutveckling och konsultresa.
En inkluderande kultur där vi värnar om både prestation och trivsel.
Snabba beslutsvägar och nära dialog med ledningen.
Ett starkt team med skandinavisk arbetskultur, pålitlighet och kommunikation i fokus.
Om Qronos
Qronos är din betrodda partner inom IT-konsulttjänster, specialiserad på mjukvaruutveckling, kvalitet och agilt ledarskap. Vi erbjuder en omfattande portfölj av tjänster, från tech-startups till stora företag. Vår styrka ligger i våra människor och vårt nätverk av experter. Med konsulter huvudsakligen baserade i Malmö levererar vi projekt i flera branscher och kombinerar beprövade teknologier med erfaret ledarskap för att hjälpa företag att växa effektivt och hållbart.
Ansök nu!
Skicka ditt CV och en kort motivering till jobb@qronos.se
. Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att lära känna dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@qronos.se
