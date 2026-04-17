Systemtestare
Bygg framtidens teknik med Professional Galaxy AB
Professional Galaxy AB är ett IT- och teknikkonsultbolag som kopplar samman högkvalificerade ingenjörer med spännande uppdrag i Sverige och Europa. Vi samarbetar med erfarna specialister och levererar expertis inom mjukvaruutveckling, systemutveckling, test, cloud, data och avancerade tekniska lösningar. Vårt fokus är alltid hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Vi söker en Systemtestare

Beskrivning
I denna roll kommer du att bli en del av ett team som ansvarar för att ta fram och genomföra systemtester för ett inbyggt system. Testerna tas fram och dokumenteras i ett internt verktyg, följt av implementation av tester i Python.Kravprofil för detta jobb
God erfarenhet av systemtestning
God erfarenhet av kravdriven testning
Erfarenhet av Python för implementation av tester
Uppdraget kräver svenskt medborgarskap
Meriterande
Testning av säkerhetskritiska system
Erfarenhet av inbyggda system
Tidigare arbete i DOORS eller liknande kravhanteringssystem
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning utförd av myndighet.
Uppdragsinformation
Uppdragslängd: 2026-05-01 till 2026-12-31 Omfattning: 100% (önskvärt) Placeringsort: Linköping
Ansökningar önskas så snart som möjligt, dock senast 2026-04-24.Så ansöker du
Ansök via Professional Galaxy AB:s portal med:
Uppdaterat CV
Tillgänglighet/startdatum
Kort motivation med relevant erfarenhet och kompetens
Observera att ansökningar via e-post inte behandlas. Alla ansökningar ska skickas via portalen.
