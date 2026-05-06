Systemtekniker - Växjö kommun

Gör skillnad i en samhällsviktig IT-miljö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra.
Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!
Om rollen Som Systemtekniker hos Växjö kommun blir du en del av IT- och digitaliseringsavdelningen och gruppen Drift och systemteknik, som ansvarar för drift, utveckling och förvaltning av kommunens tekniska infrastruktur och verksamhetssystem.
Du kommer primärt att arbeta med verksamhetssystem i en komplex och samhällsviktig miljö där hög tillgänglighet, stabilitet och säkerhet är avgörande. Rollen innebär både daglig drift och felsökning, men också förbättringsarbete och vidareutveckling av tekniska lösningar och arbetssätt.
Här får du möjlighet att arbeta brett inom systemteknik tillsammans med kunniga kollegor i en miljö där samarbete och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter:

Drift, underhåll och felsökning av verksamhetssystem

Hantering av Windows Server-miljöer

Arbete med SQL och databashantering

Incidenthantering och problemlösning i komplexa miljöer

Samarbete med supporttekniker, utvecklare, arkitekter och verksamheter

Bidra till förbättringar av teknik, processer och arbetssätt

Vi söker dig som Har ett genuint teknikintresse och gillar att förstå hur saker fungerar på djupet. Du trivs med att felsöka, analysera och lösa problem, även när tempot är högt och systemen är verksamhetskritiska.
Du behöver inte vara specialist eller senior expert inom alla områden. För Växjö kommun är driv, nyfikenhet och rätt inställning minst lika viktigt som lång erfarenhet. Här finns goda möjligheter att utvecklas vidare tillsammans med erfarna kollegor i en modern IT-miljö.
För att trivas i rollen tror vi att du är:

Lösningsorienterad och analytisk

Kommunikativ och tydlig i dialog med både kollegor och verksamhet

Samarbetsvillig och prestigelös

Nyfiken och villig att utvecklas

Lugn och strukturerad även i stressiga situationer

Kvalifikationer Vi söker dig som har erfarenhet inom systemteknik eller motsvarande kompetens genom arbete och/eller utbildning.
Vi ser gärna att du har kunskap inom:

Windows Server

SQL/databaser

Felsökning i IT-miljöer

Infrastruktur och servermiljöer

Det är meriterande om du även har erfarenhet av:

IIS

Automation och scripting

Drift i större eller komplexa IT-miljöer

Microsoftbaserade infrastrukturer

Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Därför Växjö kommun Hos Växjö kommun får du möjlighet att arbeta i en stabil organisation med samhällsviktiga uppdrag och moderna tekniska miljöer. Här erbjuds du bland annat:

Flexibel arbetstid

Möjlighet till hybridarbete (upp till två dagar hemifrån per vecka)

Kompetenta och hjälpsamma kollegor

Goda utvecklingsmöjligheter

En arbetsplats där samarbete och kunskapsdelning uppmuntras

Vi tror på styrkan i mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Låter detta som en roll för dig? Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen genomförs av Chefspoolen på uppdrag av Växjö kommun. Alla frågor kring tjänsten hanteras därför av oss. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Pontus Lindekrantz på Pontus.Lindekrantz@jobsolution.se
Känner du igen dig i delar av rollen men inte allt? Tveka ändå inte att höra av dig - vi berättar gärna mer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
Detta är ett heltidsjobb.

Chefspoolen i Sverige AB (org.nr 556793-7866), https://jobb.chefspoolen.se
Växjö kommunhus (visa karta)
352 31  VAXJO

Chefspoolen

9896207

