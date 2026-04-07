Systemspecialist / IT-tekniker
2026-04-07
Systemspecialist / IT-tekniker (1st-3rd line, drift & säkerhet)
Till 3 Infra AS och E-academyhub
Göteborg | Malmö | Sundsvall | Stockholm
Heltid | Hybrid / Onsite
Om tjänsten
Vi söker nu flera erfarna IT-tekniker / systemspecialister som vill arbeta i en bred och utvecklande roll där du får kombinera support, drift, infrastruktur och IT-säkerhet.
Du kommer att arbeta med både stora och små kunder, där du ansvarar för att säkerställa stabil drift, lösa komplexa problem och bidra till utveckling av moderna IT-miljöer.
Rollen är varierad och passar dig som trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Arbetsuppgifter
Arbeta med 1st, 2nd och 3rd line support
Drift, övervakning och vidareutveckling av IT-miljöer
Hantering av incidenter, problem och förändringar
Arbete med IT-säkerhet, SOC och Endpoint
Stöd inom IAM, DevOps och automatisering
Arbeta med databaser (SQL) och logghantering
Dokumentation och förbättring av rutiner och processer
Kvalifikationer (krav)
Flerårig erfarenhet av IT-support och systemförvaltning
Goda kunskaper i SQL
Erfarenhet av att arbeta med användarstöd
God dokumentationsförmåga
Relevant IT-utbildning
Erfarenhet av agila arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet från både privat sektor och offentlig verksamhet
Bred teknisk kompetens inom infrastruktur och säkerhet
Personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är lösningsorienterad och självgående
Har ett starkt engagemang och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett genuint intresse för IT och teknik
Övrig information
Placeringsort: Göteborg, Malmö, Sundsvall eller Stockholm
Arbetsform: Hybrid / Onsite
Arbetstid: Dagtid (beredskap/OB kan förekomma)
Antal tjänster: Flera
Lön: Individuell lönesättning (kollektivavtal finns)
Ansökan
Skicka in din ansökan redan idag till cv@e-academyhub.com
märk vilken ort som är aktuell.
urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Även konsulter och egenföretagare är välkomna att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: cv@e-academyhub.com
Detta är ett heltidsjobb.
e-academyhub AB
(org.nr 559238-2674)
111 20 STOCKHOLM
9840843