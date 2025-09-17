Systemspecialist inom Meter2Cash
2025-09-17
Nu söker Kraftringen en Systemspecialist inom Meter2Cash
IT och digital utveckling ligger högt på Kraftringen Energis agenda. Med CDO i koncernledningsgruppen spelar verksamhetsområdet en stor och viktig roll i att realisera den koncerngemensamma strategin och tillsammans med ett 30-tal kollegor driver vi digitaliseringsresan med intressenter och aktörer inom hela organisationen. Arbetet sker också i tätt samarbete med konsulter, partners och leverantörer.
Som bolag befinner sig Kraftringen Energi i en förändringsresa där IT-landskapet genomgår en stor förändring. Nu söker vi förstärkning inom vårt back-end ERP system som hanterar samtliga processer, "meter-to-cash", dvs de processer som går från insamlat mätvärde via avräkning till fakturering mot våra kunder.
Dessa processer är baserat på de regelverk som finns inom energibranschen. Huvudsystemet vi använder är BFUS, men ansvaret spänner även till kringliggande system och tjänster. BFUS är "hjärtat" i vårt IT-landskap och därför är operationell stabilitet och tillgänglighet av yttersta vikt. I takt med digitalisering blir även tillgänglighet av data till andra kanaler allt viktigare.
Jobbet som Systemspecialist på Kraftringen
Jobbet som systemspecialist med kravanalys ingår i vårt "meter-to-cash" team. Teamet är ansvarig för systemstöd i hela processen från mätvärde och avräkning till fakturering mot våra kunder. Huvudsystemet vi använder är BFUS, men ansvaret i rollen gäller också för kringliggande system och tjänster.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att säkra den operativa driften av BFUS och att systemet fungerar och stödjer våra användare. Detta innefattar övervakning och hantering av incidenter tillsammans med kollegor och vår leverantör. Men det innebär också koordinering/test av versionsuppdateringar, användarstöd inom BFUS samt att säkra efterlevnad och säkerhet (behörigheter, säkerhetsrisker).
Den andra huvuduppgiften är att vara drivande som kravanalytiker i utveckling av både systemet och de affärsprocesser som systemet stödjer. Arbetsuppgifter som ingår är att samla in och analysera krav från intressenter och baserat på dessa skapa och underhålla t.ex. kravspecifikationer och användarfall. Detta sker via bland annat workshops, intervjuer och/eller via de forum som vi etablerar.
En stor del av utvecklingen inom BFUS sker via en användarförening med branschkollegor. För att vara framgångsrik i rollen krävs att du sätter dig in i, hålla dig uppdaterad så att du kan förmedla/implementera den utveckling av nya funktioner som sker via användarföreningen. Detta görs i tätt samarbete med användare och processansvariga i vår egen verksamhet.
Vem är du?
Du sätter säkerheten främst, alltid
Du har analytisk förmåga och intresse för problemlösning
Du har förmåga att koordinera och samarbeta med olika intressenter
Rent formellt ser vi att du har:
högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande som bedöms likvärdig
minst 3 års erfarenhet inom BFUS eller motsvarande system
god generell IT förståelse och övergripande förståelse för integrationer och databaser
erfarenhet från systemförvaltning och utveckling
erfarenhet från energibranschen och god processförståelse, i synnerhet processerna från insamlat mätvärde, via avräkning och fakturering
Meriterande är:
erfarenhet från kravanalys och förmåga att vara länken mellan slutanvändare och It-tekniker
erfarenhet att arbeta i agil kontext
Vad erbjuder Kraftringen:
Inom Kraftringen finns stor möjlighet till kompetensutveckling och en mängd karriärvägar internt. Utöver utvecklings- och karriärmöjligheter använder vi Benifex som förmånsportal med ett stort utbud av stort som smått. Friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning är självklara förmåner hos Kraftringen. Vi erbjuder också personalrabatt på bland annat el- och gasavtal.
Din ansökan:
Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan redan idag.
Sista ansökningsdag är den 5 oktober 2026
Du ansöker med CV och urvalsfrågor. Eftersom urvalsfrågorna ersätter det personliga brevet ber vi dig besvara dem med omsorg. Din ansökan är anonymiserad på så sätt att systemet maskar dina personliga uppgifter, vilket ger oss allra bästa förutsättningar att göra en kompetensbaserad screening och första urval. Anonymiserad ansökning är en del av vårt ständigt pågående arbete i fråga om jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande din ansökan och vår rekryteringsprocess, kontakta Björn Björnsson på telefonnummer +46 101 227 719 eller bjorn.bjornsson@kraftringen.se
Kraftringen gör bakgrundskontroller på slutkandidat inför anställning. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en viktig del av totalförsvaret. Därför krigsplacerar vi samtliga tillsvidareanställda inom koncernen. Krigsplaceringen görs i enlighet med Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftringen Energi AB (Publ)
https://www.kraftringen.se
Kraftringen Kontakt
Petra Bergqvist petra.bergqvist@kraftringen.se +46722361307
