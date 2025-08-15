Systemspecialist inom Linux och Containerteknik
2025-08-15
Vill du vara med och forma framtiden för containerteknologi på Trafikverket? Vi utökar myndighetens containerteam och söker nu dig som vill arbeta med modern teknologi, i en innovativ miljö där dina idéer får utrymme att växa.
Systemspecialist inom Linux och Containerteknik

Dina arbetsuppgifter
Som systemspecialist inom vårt containerteam blir du en nyckelspelare i utvecklingen av vår containerplattform. Du kommer att arbeta nära både utvecklare och verksamheten för att säkerställa att de kan dra full nytta av den senaste tekniken och möta morgondagens utmaningar i takt med att fler applikationer går in i plattformen.
I den här rollen kommer du bland annat att:
Utveckla och förvalta vår containerplattform och tillhörande tjänster
Samarbeta tätt med verksamheten och stötta utvecklare att komma igång med containertjänster och utveckla stöd för nya krav som inkommer
Skapa innovativa lösningar som verkligen gör skillnad för hur vi med hjälp av modern teknik kan möta verksamheternas behov
Påverka den tekniska inriktningen och vara med från start när vi bygger något helt nytt
Containerteamet arbetar agilt och består idag av cirka sex personer som hjälper varandra och sätter stort värde i att ha roligt ihop på jobbet. På Trafikverket erbjuder vi en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. För teamet innebär det att vi delar med oss av det vi kan och stöttar varandra i att våga prova nya vägar framåt.
Vi tror att goda prestationer kommer när du har förutsättningar för en god balans mellan arbete, familj och fritid. Du har därför möjlighet att förlägga delar av din arbetstid på distans två dagar i veckan. För att läsa mer om våra förmåner, gå in på Jobba hos oss - Trafikverket.se.
Övrig information
Beredskapstjänstgöring kan komma att bli aktuellt på sikt.
Möjliga tjänstgöringsorter för den här rollen är: Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Stockholm eller Örebro.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för tekniken och gärna delar med dig av din kunskap till andra, eftersom du ser att teamet blir starkare när fler har samma förståelse och insikt. Du är engagerad och tar ansvar för dina uppgifter, där du på ett tydligt och strukturerat sätt planerar, driver och genomför ditt arbete inom utsatt tid.
Du kommer ha många kontaktytor och vi ser därför att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har en god kommunikativ förmåga och förmedlar ditt budskap på ett sätt som blir enkelt för mottagaren att ta till sig, både enskilt och i grupp. Vidare har du god problemlösningsförmåga och är mån om att leverera kompletta och kvalitetssäkrade lösningar som skapar verklig nytta ute i organisationen.
För att lyckas i rollen behöver du ta egna initiativ till att lära och testa nytt, men också kunna tänka om och hitta nya infallsvinklar när förutsättningarna ändras. Har du vilja och förmåga att på sikt bli Scrum Master ser vi det som en fördel, likaså om du har erfarenhet av en motsvarande roll sedan tidigare.
Vi söker dig som har
gymnasieexamen inom IT eller motsvarande kunskaper/utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som av oss bedöms likvärdig
flerårig, aktuell arbetslivserfarenhet inom Linux, gärna i enterprisemiljö
aktuell arbetslivserfarenhet av att själv arbeta praktiskt med containerteknik (t.ex . Kubernetes, Docker, OpenShift eller Rancher)
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis Linux/molnbaserade lösningar/IT
arbetat med DevOps (Azure DevOps, GIT eller motsvarande)
arbetat med RedHat OpenShift
erfarenhet av on-premises lösningar
Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ersättning
Månadslön Så ansöker du
