Systemspecialist
2025-09-23
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Nu finns möjligheten att söka tjänsten som systemspecialist på kommunstyrelseförvaltningens kansli i Haninge kommun.
Vi behöver förstärka med en person med uppgift att stötta i den digitala systemmiljön inom informationshantering och ärendeberedning. De primära systemstöden omfattar dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron samt e-arkiv C-archive, men ytterligare systemstöd förvaltas av enheten.
Ditt uppdrag
Ditt huvudsakliga ansvar innebär att tillsammans med systemförvaltare säkerställa en stabil och ändamålsenlig miljö för systemstöd inom informationshantering och ärendeberedning.
Dina ansvarsområden inkluderar att:
- som nyfiken och kompetent specialist säkra att systemen konfigureras korrekt - och lösa situationer som uppkommer utifrån systemstruktur och systemuppsättning.
- som kunnig administratör skapa roller och administrera behörigheter
- som aktiv användare av systemstöden vägleda, utbilda och stötta andra användare i användningen av systemet.
- som engagerad specialist följa upp användandet, utvärdera hur nöjda användarna är med systemet och kartlägga användarnas behov. Resultatet används som underlag för beställningar eller nya arbetssätt som underlättar och förenklar arbetet.
Dina arbetsuppgifter omfattar:
- Lösa problem! Ta emot frågor och hjälpa användare i systemstöden.
- Ge stöd och utbildning till handläggare och chefer.
- Hantera behörigheter och förändringar i funktioner.
- Identifiera och åtgärda fel eller krångligheter.
- Anmäla ärenden och lägga beställningar i kontakt med leverantör.
Vi har nyligen infört ett nytt e-arkiv och du kommer även vara en aktiv del av den praktiska uppstarten i det arbetet.
Det här söker vi hos dig
Du är applikationskunnig och förstår vikten av att systemstöd finns för att stötta verksamheternas arbetsprocesser. Du arbetar bra med andra människor och har förmågan att förstå andras perspektiv. Du är serviceinriktad och trivs med att samarbeta och bygga relationer, både internt och externt. Ditt pedagogiska förhållningssätt hjälper dig att förmedla information tydligt och strukturerat, samtidigt som du alltid har en helhetssyn på verksamheten.
I arbetet krävs att du är nyfiken, lösningsorienterad, strukturerad och har en vilja och förmåga att ta egna initiativ.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, vi tror att din positiva inställning och din noggrannhet kommer ta dig långt.
Du som söker har
- Relevant utbildning inom systemförvaltning/systemadministration.
- Erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystem och/eller arkivsystem samt god allmän data- och systemvana.
- Grundläggande förståelse för offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen/GDPR samt arkivlagen.
- God kommunikativ förmåga och goda kunskaper i tal och skrift.
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet från motsvarande arbete i offentlig verksamhet, gärna med kunskap inom arkiv, registratur eller ärendeberedning.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där du kan växa och göra skillnad. Om du tycker att systemadministration och utveckling är toppen och du har de egenskaper vi söker, ser vi fram emot att få din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet Kontakt
Gabriella Nylander 08-6067000 Jobbnummer
9523150