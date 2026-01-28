Systemsäkerhetsingenjör inom ledningssystem
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemsäkerhetsingenjör som vill arbeta med utveckling av avancerade ledningssystem i en försvarsnära och samhällsviktig miljö. Du blir en central del i att säkerställa att system och lösningar uppfyller högt ställda krav på systemsäkerhet och användarskydd. Rollen innebär arbete genom hela utvecklingsprocessen och över produktens livscykel, med fokus på att identifiera, förebygga och mitigera risker kopplade till teknik, människor, miljö och egendom.
ArbetsuppgifterAnalysera design och arkitektur ur ett systemsäkerhetsperspektiv
Identifiera produktsäkerhetsrisker och genomföra riskanalyser
Föreslå och driva åtgärder för att minimera och kontrollera risker
Härleda, formulera och förvalta säkerhetskrav
Planera, genomföra och följa upp verifiering samt dokumentera kravuppfyllelse
KravCivilingenjörsexamen eller motsvarande
3-7 års relevant erfarenhet av systemarbete med systemsäkerhet
Erfarenhet av att arbeta enligt etablerade standards inom området, exempelvis H SystSäk 2011, MIL-STD-882E, GEIA-STD-0010, DEF-STAN-0060 eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av realtidssystem och/eller ledningssystem
Förmåga att kommunicera systemets funktion och arkitektur till olika intressenter
Domänkännedom inom säkerhetskritiska eller försvarsrelaterade system
Erfarenhet av verifiering/validering och spårbarhet från krav till testSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131710-1812285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9709915