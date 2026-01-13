Systemsäkerhetsingenjör
2026-01-13
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Sektionens uppdrag är att på ett affärsmässigt sätt säkerställa att våra produkter är säkra att hantera, samtidigt som de är ändamålsenliga för sin uppgift och konkurrenskraftiga ur ett affärsmässigt perspektiv.
Som systemsäkerhetsingenjör hos oss är du med under hela produktframtagningscykel, för att säkerställa de systemsäkerhetsmässiga egenskaperna både under produktframtagandet och för den levererade produkten. Du jobbar i samarbete med övriga utvecklingsingenjörer för att säkerställa att produkten blir systemsäker från början - säkerhet är inget man målar på i efterhand.
Vi tror att du är intresserad av att sätta dig in riktigt djupt i hur systemen fungerar, samtidigt som du tycker att standarder, formella processer och noggrann dokumentation är trevligt sällskap i vardagen. Du kommer att ingå i ett kunnigt team av andra systemsäkerhetsingenjörer, kompletterat med dina andra projektteamstillhörigheter, vilket betyder att du kommer att ha mycket goda förutsättningar för att snabbt komma in i arbetet.
Vi tänker oss att du är civilingenjör eller motsvarande med ett några års erfarenhet av systemarbete och/eller systemsäkerhetsarbete på en helhetsnivå. Vi tror att du har varit med tillräckligt länge för att ha en god känsla för när det är "nog bra" och dags att ta nästa steg i utvecklingsprocessen. Du skall ha erfarenhet av att ha arbetet med och utifrån kvalitetsprocesser som reglerar arbetet. Du får gärna ha erfarenhet av och vara beredd att ta teknikledande roller.
Något av det viktigaste för tjänsten är att du har en kombination av stort eget driv, förmåga att kommunicera och samarbeta med andra människor, samt ett brett tekniskt intresse.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Hos oss på Saab Kockums får du möjligheten att jobba i en del av Saab som är lite av det lilla företaget i det stora, vilket innebär en bredd i teknik och kontaktytor som kanske är lite utöver det vanliga. Du kommer att tillhöra området Specialty Engineering and Verification inom utvecklingsavdelningen. Området ansvarar för cybersäkerhet, systemsäkerhet, ILS, tekniska publikationer och verifiering för samtliga undervattensprodukter.
