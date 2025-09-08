Systemintegratör
2025-09-08
Den här rollen kombinerar integration, systemutveckling och DevSecOps-ansvar i Linux- och Windows-baserade miljöer.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Integrera, konfigurera och felsöka systemkomponenter i komplexa miljöer (Linux, Kubernetes och Windows).
Bygga och underhålla utvecklings- och byggmiljöer, skriva och underhålla byggscript (Python/Bash).
Automatisera bygg-, distributions- och testprocesser för effektiv och säker mjukvaruleverans.
Delta i portering och driftsättning av mjukvara, inklusive uppgraderingar från äldre Windows-versioner.
Implementera säkerhetslösningar, versionshantering och härdning enligt DevSecOps-principer.
Samarbeta nära utvecklare, säkerhetsexperter och andra intressenter.
Utföra integrationstester och dokumentera enligt högt ställda krav på spårbarhet och kvalitet. Kompetenser
Erfarenhet av Linux- och/eller Windows-systemadministration, virtualisering och nätverk.
Goda kunskaper i Python, Bash och bygg-/versionshanteringsverktyg (Git, Jenkins).
Erfarenhet av Continous Integration och DevSecOps-principer.
Strukturerad, självgående och kommunikativ med förmåga att arbeta nära kunder och team.
Nyfiken på nya tekniker och lösningar, och vill utvecklas inom DevSecOps och systemintegration.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av C++/Ada, automatiserade byggen, Windows AD, PKI och säkerhetskonfigurationer.
Lean/Agile-arbete, automatiserade tester, virtualisering och hybridmiljöer.
Humanit
Humanit handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Humanit's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Humanit anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Ersättning
