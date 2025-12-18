Systeminriktad Controller till VårgårdaHus, Vårgårda
Hos VårgårdaHus får du som Controller vara del av en projektstyrd verksamhet och får möjlighet att kombinera operativt ansvar med utvecklingsarbete kopplat till system. Om du är en systeminriktad Controller som trivs i en bred roll med stor möjlighet att utveckla och utvecklas kan den här tjänsten vara rätt för dig.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som Controller tillhör du ekonomiteamet och du rapporterar till och jobbar nära CFO. Det här är en roll med stor möjlighet att utvecklas i, där din nyfikenhet och ditt intresse spelar stor roll.
Du har ett tätt samarbete med projektledare och stöttar verksamheten genom analys och uppföljning som driver utveckling. Rollen är en kombination av operativ Controlling och fokus på uppbyggnad och utveckling i Business Central som implementeras, där du får möjlighet att fokusera på data, rätt uppsättning och utveckling.
I din roll är du även involverad och behjälplig inom redovisning och bokslut. Du ingår i ett team där ni tillsammans arbetar både operativt och strategiskt för att nå mål.
Ansvarsområden
• Projektnavigation och -uppföljning
• Analys och uppföljning av KPI:er som beslutsstöd
• Stöd i budget och prognosprocesser
• Ansvarig för bolagets ERP och BI verktyg inklusive uppsättning och utveckling
• Delaktig i bokslutsarbete
• Administrativ systemsupport gentemot övriga funktioner inom företaget
• Driva förändringsprocesser inom området
• Utmana och utbilda övriga funktioner inom ditt ansvarsområde
• Ansvarig för anläggningsregister
• Säkerställa att alla aktiviteter i projekten sker i enlighet med gällande lagstiftning, branschstandarder samt etiska och moraliska principer.
• Behjälplig i redovisning och fakturahantering
Lämplig bakgrund
Du har en akademisk examen inom ekonomi och ett par eller några års erfarenhet inom Business Controlling där du har varit involverad i budget, prognos och kassaflödeshantering och vill fortsätta utvecklas här. Du har ett stort intresse för system och data med goda kunskaper i Excel och/eller BI-verktyg för att kunna arbeta med databearbetning. Du har också god grundläggande förståelse för redovisning och har varit involverad i bokslutsprocessen. Du är trygg i och kommunicerar väl på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande är om du tidigare varit involverad i implementering av system och möjligen även uppbyggnad. Plus är också vana av Power BI och/eller Business Central.
Du trivs i en utvecklingsorienterad miljö där du får arbeta självständigt men alltid är del av ett team med tätt samarbete och delaktighet i varandras områden.Dina personliga egenskaper
Som person är du nyfiken, utvecklingsorienterad och tycker om att arbeta med förändring. Med ditt stora intresse att utvecklas driver du självständigt på ditt eget arbete och tar nödvändiga initiativ för att finna svar och lösningar. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer i organisationen. Vidare är du samarbetsorienterad, öppen i ditt arbetssätt och bidrar till ett positivt arbetsklimat.Om företaget
Där människor vill bo, där byggs VårgårdaHus. I femtio år har vi funnits i hjärtat av Västergötland och tillverkat hus av hög kvalitet. Vår erfarenhet och kunskap gör livets största affär till en trygg historia. Vi är ett bolag med familjär känsla där engagemang, gemenskap och kunden står i fokus.
VårgårdaHus präglas av en familjär företagskultur där engagemang, gemenskap och kundfokus står i centrum. Vi är cirka 90 medarbetare, varav 26 arbetar på kontoret och cirka 65 i produktionen. Som arbetsgivare erbjuder vi en trygg anställning i ett stabilt bolag, goda förmåner, möjlighet till utveckling samt en arbetsmiljö där varje medarbetares bidrag är viktigt.
I denna rekrytering samarbetar VårgårdaHus med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Karin Fors på 070-471 59 24. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
