Systemingenjör till W5 Solutions i Älmhult
Datajobb / Växjö
2026-01-23
Bygg din framtid hos W5 Solutions! Som Systemingenjör får du en nyckelroll i utvecklingsprojekt och möjlighet att växa både professionellt och personligt.
SYSTEMINGENJÖR TILL W5 SOLUTION I ÄLMHULT
Som Systemingenjör tillhör du vårt utvecklingsteam bestående av mekanik-, el- och elektronikkonstruktörer samt mjukvaruutvecklare, ILS-, test- och verifieringsingenjörer. Du har en central och viktig roll i organisationen där du arbetar produktionsnära tillsammans med dina kollegor.
Som Systemingenjör hos oss får du en nyckelroll i våra projekt där du ansvarar för att samordna tekniska lösningar och säkerställa att alla delar fungerar som en helhet. Du arbetar tvärfunktionellt med kollegor inom utveckling, produktion, inköp och kvalitét - från förstudie till leverans.
Som Systemingenjör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Utveckla systemarkitektur och tekniska lösningar i samarbete med olika teknikområden.
Hantera krav från kund till färdig lösning med full spårbarhet.
Koordinera tekniska aktiviteter och bidra till projektplanering.
Delta i tekniska granskningar, verifiering och validering.
Medverka vid integration och test av system.
Ha teknisk dialog med kunder och leverantörer.
Vidare kommer du även att arbeta en del med riskanalyser kopplat till el- och maskinsäkerhet. Till rollen hör även att arbeta med verksamhetsutveckling inom området, inget är så bra utan att det kan bli bättre.
Du arbetar tillsammans med andra kollegor i att ta in och bryta ner kravspecifikationer från kunder samt utveckla framtidens tekniska lösningar till både den svenska och internationella försvarssektorn. Hos oss får du en bra möjlighet till både professionell och personlig utveckling i en bransch som ligger helt rätt i tiden och där den trygga orderstocken växer kontinuerligt.
Vi arbetar i projektteam och verkar alltid för det goda samarbetet mellan såväl lokala som nationella kollegor!
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har en högskole- eller universitetsutbildning som ingenjör, antingen inom el, elektronik eller mekanik, med flera års praktisk erfarenhet. Du har ett genuint intresse för teknik och tekniska lösningar samt god vana av att jobba i kravställande position. Har du tidigare jobbat inom eller mot försvarsindustrin är detta meriterande.
Med stor nyfikenhet och kreativitet driver du ditt arbete framåt. Att jobba i projektform är något du trivs med, du är en god lagspelare som vill bidra med ett gott samarbete. Med sinne för ordning och struktur tror vi att du har rätt förutsättningar för att trivas i en projektinriktad organisation med en familjär och genuin kultur.
Det är meriterande om du har kännedom om EN_81346 - Struktureringsprinciper och referensbeteckningar, som är en grundläggande filosofi i vårt systemarbete.
Att du skriver och talar svenska och engelska flytande ser vi som en självklarhet, samt att du har B-körkort då tjänsteresor förekommer.
Tillväxtresan för W5 Solutions kommer bidra med ett flertal spännande tjänster inom utveckling, projektledning, försäljning och inköp. Missa inte möjligheten att bli en del av ett kompetent team och ett attraktivt och framåtriktat företag i Älmhult!
Välkommen med din ansökan redan i dag!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Systemingenjör är en direktrekrytering där du blir anställd av W5 Solutions. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIGT
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anikka Lindström på anikka.lindstrom@eterni.se
eller 070-935 40 66.
Plats: Älmhult
Start: Omgående
