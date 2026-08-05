Systemingenjör till avancerade och säkerhetskritiska system
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-08-05
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Vill du arbeta med avancerade system som gör verklig skillnad i samhället? Nu söker vi en systemingenjör till vår kund inom högteknologisk och samhällsviktig verksamhet.
Här får du arbeta med komplexa system i teknikens absoluta framkant, i ett team med hög kompetens och stark sammanhållning. Rollen erbjuder både teknisk bredd och djup samt möjlighet att utvecklas långsiktigt.
Om vår kund
Vår kund är en ledande aktör inom försvar och säkerhet som utvecklar avancerade, högteknologiska system för samhällskritiska ändamål. Verksamheten präglas av innovation, långsiktighet och hög teknisk komplexitet.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
I rollen som systemingenjör arbetar du med avancerade tekniska system inom försvars- och säkerhetskritisk verksamhet. Rollen innebär att du arbetar nära hela systemkedjan – från kravanalys och nedbrytning till verifiering och dialog med interna och externa intressenter. Fokus ligger på radioteknik, sensorer och elektromagnetiska system för komplexa plattformar.
Arbetsuppgifter i korthet
• Arbeta med systemkrav och kravnedbrytning till mjuk- och hårdvara
• Säkerställa spårbarhet och verifierbarhet av krav
• Delta i verifiering, test och dokumentation
• Vara teknisk länk mellan olika discipliner (mjukvara, hårdvara, test)
• Presentera systemlösningar och resultat för kund och interna team
Team & kontext
Du blir en del av ett systemingenjörsteam på ca 15 personer med blandad senioritet. Teamet arbetar tätt med projektledare, produktledare och utvecklingsorganisationen. Kulturen präglas av hög teknisk kompetens, låg personalomsättning och stort engagemang.
Skallkrav
Teknisk utbildning (civilingenjör eller motsvarande)
Minst 2 års relevant erfarenhet inom t.ex. radioteknik, radar, inbyggda system eller mjukvara
Erfarenhet av kravarbete, test eller verifiering
Förmåga att arbeta med abstrakta och komplexa system
Svenska och engelska i tal och skrift
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Meriterande krav
SysML/UML
INCOSE / ISO 15288
Modellbaserad systemutveckling
MATLAB, Python eller C
Om oss på Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden.
Övrig information
Urval sker löpande
Ort: Solna
Startdatum: Enligt överenskommelse
Rekryteringsprocess
Telefonintervju
Intervju
Intervju med vår kund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52301_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
105 04 SOLNA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Mathilda Boethius mathilda@framtiden.com Jobbnummer
10022731