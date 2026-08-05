Köksbiträde till Kinnareds skola
Hylte kommun / Restaurangbiträdesjobb / Hylte Visa alla restaurangbiträdesjobb i Hylte
2026-08-05
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hylte kommun i Hylte
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Om verksamheten
Kostenheten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar med stort engagemang för att främja hälsosamma matvanor och en hållbar livsstil. Verksamheten ansvarar för sju kök där cirka 30 medarbetare dagligen tillagar frukost, lunch och mellanmål till förskolor, skolor och fritidsverksamheter samt måltider inom äldreomsorgen. Tjänsten är placerad i Kinnareds skolkök, som är ett serveringskök med viss livsmedelsberedning och som servar både förskola och grundskola. Här blir du en del av en verksamhet som värdesätter kvalitet, samarbete och god service.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde i Kinnareds skolkök erbjuds du en varierad och praktisk roll med stor möjlighet att arbeta självständigt. Du medverkar i förberedelse av måltider, hantering av livsmedel samt ansvarar för disk, rengöring och att köket håller en hög standard när det gäller hygien och ordning. Du ansvarar för serveringen av måltider och bidrar till att skapa en trygg, trivsam och välkomnande måltidsmiljö för eleverna. I rollen har du daglig kontakt med elever och skolpersonal samtidigt som du samarbetar med kostenhetens medarbetare på andra enheter för att säkerställa en väl fungerande verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll och som har ett intresse för mat, människor och kvalitet. Du är ansvarstagande, flexibel och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl med andra. För att lyckas i rollen ser vi att du har ett positivt förhållningssätt, ett professionellt bemötande och en vilja att lära och utvecklas i arbetet.
För tjänsten ser vi att du har:
Erfarenhet av arbete i kök, storkök eller restaurang är meriterande
Kunskap om livsmedelshygien
Förmåga att arbeta självständigt
God servicekänsla och ett professionellt bemötande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering med stöd i arbetsprover som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess.Så ansöker du
Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan.
Videohttps://www.youtube.com/embed/SmeWicJtka4?si=r08N4UliL-F318Ed&start=2 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte Kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se/
Storgatan 8 (visa karta
)
314 80 HYLTEBRUK Arbetsplats
Hylte kommun Kontakt
Rekryterande chef
Vildäng, Elin elin.vildang@hylte.se 073-3718186 Jobbnummer
10022718