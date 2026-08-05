Hemfrid Göteborg söker hemstädare på Hisingen - väx i din roll hos oss!
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-08-05
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, Mölndal
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, Lerum
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BLI HEMSTÄDARE HOS HEMFRID GÖTEBORG HISINGEN – ETT JOBB MED UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Vill du ha ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och bli en del av ett engagerat team? Hos Hemfrid får du mer än bara ett jobb – du får en trygg arbetsplats där vi satsar på våra medarbetare och ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
Vi söker nu fler hemstädare till Hisingen och närliggande områden i Göteborg. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller vill lära dig ett nytt yrke får du en gedigen introduktion, utbildning och stöd från erfarna kollegor. Vi tror att rätt inställning, ett gott bemötande och viljan att utvecklas är nyckeln till att lyckas hos oss.
Vad erbjuder vi?
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön – samma lön varje månad
Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänsten
Betald restid mellan kunderna
Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
Stöd från en Field Lead/Buddy som hjälper dig att komma in i arbetet
Teamträffar och gemensamma aktiviteter
Hos Hemfrid vill vi att du ska trivas och utvecklas. Därför erbjuder vi utbildning, stöd och möjligheter att växa – både i din nuvarande roll och inom företaget.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Tycker om att hjälpa människor och skapa trivsamma hem
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta måndag–fredag mellan kl. 08.00–17.00
Är flexibel och trivs med att arbeta hos olika kunder
Meriterande
B-körkort och egen bil
Erfarenhet av städning eller serviceyrken
Ansök redan idag!
Vi behandlar ansökningar löpande och kontaktar de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen.
Läs mer och ansök på www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
BECOME A HOME CLEANER AT HEMFRID GOTHENBURG HISINGEN – A JOB WITH OPPORTUNITIES TO GROW
Are you looking for a job where you can develop your skills, learn something new, and become part of a supportive team? At Hemfrid, you get more than just a job – you become part of a company that invests in its employees and provides the training and support you need to succeed.
We are now looking for Home Cleaners in Hisingen and nearby areas of Gothenburg. Whether you already have experience or want to learn a new profession, we provide comprehensive onboarding, training, and continuous support. We believe that the right attitude, great service, and a willingness to learn are the keys to success.
What do we offer?
A 75% position
Collective agreement and secure employment terms
Fixed monthly salary
Mileage compensation between customers if you use your own car
Paid travel time between customers
Insurance (health, liability, and occupational pension)
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Free training in home cleaning and opportunities for further development
Support from a Field Lead/Buddy
Team meetings and social events
At Hemfrid, we want you to thrive and grow. That is why we provide ongoing training, support, and opportunities to develop your career within the company.
Who are we looking for?
Enjoys working independently and as part of a team
Is detail-oriented, responsible, and service-minded
Enjoys helping people create comfortable homes
Wants to learn and develop
Speaks Swedish or English
Can work Monday–Friday between 08:00–17:00
Is flexible and enjoys working with different customers
Meritorious
B driver's license and own car
Experience in cleaning or service-related roles
Apply today!
We review applications on an ongoing basis and contact candidates who move forward in the recruitment process.
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
.
We look forward to hearing from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7569166-2131776". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10022723