Driven ekonom med stora möjligheter till framtida delägarskap
Maggio Consulting AB / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2026-08-05
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Vill du vara mer än en traditionell ekonom?
Vi söker dig som är ambitiös, affärsdriven och redo att ta nästa steg i karriären. Hos oss blir du en nyckelperson i en koncern med åtta bolag och en omsättning på cirka 80 miljoner kronor.
Du arbetar nära ägare och ledning, får stort ansvar och möjlighet att bidra till både lönsamhet och utveckling. Vi söker dig som vill kombinera ekonomisk kompetens med affärsförståelse och som motiveras av att göra verklig skillnad.
För rätt person finns mycket goda möjligheter att växa tillsammans med verksamheten och på sikt även bli delägare.
Om rollen
Som ekonom hos oss ansvarar du för ekonomiarbetet i koncernens bolag och arbetar nära ägarna i både operativa och affärsmässiga frågor.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Löpande bokföring
Kund- och leverantörsreskontra
Lönehantering
Momsredovisning och arbetsgivardeklarationer
Månads- och årsbokslut
Budgetarbete, rapportering och likviditetsuppföljning
Kontakt med revisorer, banker och andra externa parter
Utveckling av ekonomiska rutiner och processer
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av redovisning och självständigt bokslutsarbete
Har mycket goda kunskaper i Fortnox
Har erfarenhet av lönehantering
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Har ett affärsmässigt tänkande och trivs med att ta ansvar
Vill utvecklas och på sikt ta en större roll i verksamheten
Vi lägger stor vikt vid personlighet. Du är driven, initiativrik och trivs i en miljö med korta beslutsvägar där du får stort eget ansvar.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en växande koncern
Nära samarbete med ägare och ledning
Stort ansvar och möjlighet att påverka
En bred roll med goda utvecklingsmöjligheter
Heltidsanställning med placering i Uppsala
Goda möjligheter till framtida delägarskap för rätt person
Möjlighet till visst distansarbete, med närvaro på kontoret minst tre dagar per vecka
Driver du en mindre ekonomibyrå?
Vårt förstahandsval är att anställa rätt person, men vi är även öppna för att diskutera ett långsiktigt samarbete med en mindre ekonomibyrå som vill arbeta nära verksamheten och fungera som ett strategiskt stöd till våra bolag.Publiceringsdatum2026-08-05Så ansöker du
Vill du vara med på vår tillväxtresa? Skicka ditt CV och en kort presentation där du berättar om dig själv, din erfarenhet och varför du tror att du passar i rollen.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Ansökan skickas via mail.
E-post: christian.maggio1@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan ekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maggio Consulting AB
(org.nr 559142-7819)
752 32 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Consulting AB Jobbnummer
10022716