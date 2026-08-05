Tax Accountant till storbank i Stockholm
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2026-08-05
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Är du en erfaren skattespecialist som vill arbeta i en komplex och affärsnära miljö där du får stort ansvar och möjlighet att påverka? Nu söker vi en Tax Accountant till en ledande storbank i Stockholm. Här får du en nyckelroll med ansvar för skattehantering och rapportering i flera nordiska verksamheter, samtidigt som du får möjlighet att bidra till utvecklingen av processer, regelverksefterlevnad och verksamhetens fortsatta tillväxt.
Detta är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan skatt, redovisning och affär och som vill arbeta nära verksamheten i en dynamisk och reglerad miljö.
Rollen som Tax Accountant
Som Tax Accountant ingår du i bankens Accounting & Tax-funktion och arbetar nära kollegor inom redovisning, Business Control och andra centrala funktioner. Du får ett helhetsansvar för att säkerställa korrekt hantering och redovisning av skattefrågor med fokus på nordiska verksamheter, men även ur ett bredare koncernperspektiv.
Rollen innebär en kombination av operativt ansvar och kvalificerade skattefrågor där du får möjlighet att analysera komplexa regelverk, bidra till affärsutveckling och driva förbättringsinitiativ.
Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för upprättande av skatteberäkningar för verksamheter i Sverige och Norge.
Delta i utveckling och implementering av skatteberäkningar kopplade till nya verksamhetsstrukturer och filialer.
Ansvara för upprättande och inlämning av momsdeklarationer i Sverige och Norge.
Säkerställa korrekt redovisning av skatter i månads- och årsbokslut samt intern och extern rapportering.
Stödja verksamheten i skatterelaterade frågor genom hela projekt- och transaktionskedjan.
Föra dialog med Skatteverket, andra myndigheter, externa rådgivare och revisorer.
Delta i och driva projekt relaterade till nya regelverk, lagändringar och verksamhetsförändringar.
Identifiera och implementera förbättringar inom processer, interna kontroller och rapportering.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi, redovisning, finans eller motsvarande samt flera års erfarenhet av kvalificerat skattearbete. Har du erfarenhet från bank, finanssektorn eller annan reglerad verksamhet är det meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har goda kunskaper inom bolagsskatt och moms.
Har erfarenhet av skatteredovisning, skatteberäkningar och skatterapportering.
Trivs med att analysera och hantera komplexa skattefrågor samt omsätta regelverk till affärsmässiga lösningar.
Har en stark analytisk förmåga och arbetar strukturerat och noggrant.
Är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med olika intressenter.
Trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar nära samarbete över team- och landsgränser.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Du erbjuds
En nyckelroll inom skatt i en av Sveriges ledande bankmiljöer.
Möjlighet att arbeta med kvalificerade och komplexa skattefrågor i en nordisk verksamhet.
Ett brett kontaktnät med många interna och externa samarbetspartners.
Stora möjligheter att påverka och utveckla processer, arbetssätt och rapportering.
En dynamisk och affärsnära miljö där du får kombinera specialistkunskap med verksamhetsutveckling.
Bra att veta
Placering: Stockholm
Uppdragsform och omfattning: Konsultuppdrag med start 1 september till 15 januari.Publiceringsdatum2026-08-05Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande igenom alla ansökningar och uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt.
På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Emelie Nordblad på telefon 0760026961 eller via e-post emelie.nordblad@jurek.se
.Om företaget
Vår kund är en ledande storbank med verksamhet i Norden och en central roll på den svenska finansmarknaden. Organisationen präglas av hög professionalism, starkt fokus på utveckling och ett nära samarbete mellan specialistfunktioner och affärsverksamhet. Här erbjuds du möjligheten att arbeta i en komplex och stimulerande miljö där din kompetens gör verklig skillnad.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet – för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8172514-2131764". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
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111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
10022714