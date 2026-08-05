Fastighetstekniker till Hallsbergs kommun
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2026-08-05
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I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare.
Som en följd av kommunens expansiva utveckling söker Fastighetsavdelningen i Hallsbergs kommun nu två drivna och engagerade fastighetstekniker med placering i Hallsberg.
Om verksamheten
Fastighetsavdelningen är en del av Drift- och serviceförvaltningen i Hallsbergs kommun. Förvaltningen ansvarar för kommunens fastighetsdrift, lokalvård, måltidsverksamhet, VA-verksamhet samt gata och park.
Som fastighetstekniker blir du en del av Fastighetsavdelningen, där vi förvaltar cirka 110 000 kvadratmeter fastigheter. I vårt bestånd finns verksamhetslokaler, bostäder och kulturfastigheter – hos oss finns en stor bredd och variation.
Hos oss blir du en viktig del i arbetet med att effektivt, hållbart och långsiktigt vårda och utveckla kommunens fastighetsbestånd. Du kommer att ingå i ett engagerat team där vi hjälper varandra i det dagliga arbetet. Rollen kräver att du är lyhörd, nyfiken och tycker om att lösa problem tillsammans med andra.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för den tekniska driften inom ditt förvaltningsområde. Du är en viktig representant för kommunen och bidrar till en hög servicenivå för våra hyresgäster och verksamheter.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
Sköta daglig tillsyn, rondering, drift, skötsel och underhåll av fastigheternas tekniska system och installationer, såsom lås, larm, ventilation, värme, sanitet, styr- och reglersystem, passagesystem, inbrotts- och brandlarm.
Utföra förebyggande och felavhjälpande underhåll.
Planera, samordna och utföra drifttekniskt arbete samt följa upp entreprenörers arbete.
Identifiera och åtgärda brister i fastighetsdriften samt föreslå förbättringsåtgärder.
Ha kontakt med entreprenörer i mindre underhållsprojekt.
Delta i arbetet med underhållsplanering och i det interna förbättringsarbetet utifrån verksamhetens och kommunens mål.
Medverka vid myndighetsbesiktningar.
Redovisa tid och utförda arbeten i vårt fastighetssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
utbildning inom fastighetsteknik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
har gärna några års erfarenhet av fastighetsdrift, tekniskt underhåll eller fastighetsreparationer.
har ett stort teknikintresse och goda kunskaper inom fastighetsdrift och fastighetsskötsel.
har grundläggande datorkunskaper.
har B-körkort.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga, vara flexibel och lyhörd i kontakten med både kollegor och kunder. Du är engagerad, serviceinriktad och arbetar strukturerat med problemlösning. Som person är du självgående, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt, är nyfiken på utveckling och bidrar till ett gott samarbete. Du bygger förtroendefulla relationer med både hyresgäster, kollegor och andra samarbetspartners.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med hyresbostäder eller liknande verksamhet samt av de arbetsuppgifter som beskrivs ovan.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Hos oss blir du en del av en arbetsplats med framtidstro och goda möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att bidra till både verksamhetens och kommunens utveckling, påverka ditt dagliga arbete och vara med och utveckla nya arbetssätt.
Vi erbjuder en öppen arbetskultur där vi lever våra värderingar, arbetar långsiktigt och har roligt tillsammans. Vi skapar en arbetsmiljö där vi uppmuntrar utveckling, ansvarstagande och samarbete.
Anställningsform: tillsvidareanställning
Tillträde: enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal tjänster: 2
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.
I Hallsbergs kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning i enlighet med centrala löneavtal (HÖK). Vi omfattas även av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) som garanterar villkor och avtalsenliga ersättningar.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-09-13.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons. Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret att begäras, enligt skollagen (2010:800). Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom skolväsendet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs Kommun
(org.nr 212000-1926), https://www.hallsberg.se/
694 80 HALLSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hallsbergs kommun Kontakt
Enhetschef
Bisera Cajo Bisera.cajo@hallsberg.se +46582685146 Jobbnummer
10022720