Specialistsäljare relining södra Sverige
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På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" – vårt medarbetarlöfte till dig!
Vill du vara med och utveckla den svenska reliningmarknaden?
Fluxus söker en affärsdriven Specialistsäljare Relining som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av vår verksamhet i södra Sverige. Du bor troligen i Göteborgsområdet.
Det här är en möjlighet för dig som har erfarenhet av relining eller närliggande branscher och som vill kombinera teknisk kompetens med affärsutveckling och långsiktiga kundrelationer. Rollen innebär stor frihet, ett eget ansvar och möjligheten att påverka både affären och marknaden.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som Specialistsäljare Relining ansvarar du för att utveckla affären inom ditt geografiska område. Du arbetar strategiskt med både nya och befintliga kunder och driver affärer från första kontakt till genomförande.
Du är en naturlig kontaktperson för entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, kommuner, beställare och andra aktörer inom relining. Genom din tekniska kompetens och ditt affärsmannaskap skapar du förtroende, identifierar nya möjligheter och utvecklar långsiktiga samarbeten.
Du kommer bland annat att:
utveckla och förvalta långsiktiga kundrelationer
identifiera och driva nya projekt och affärsmöjligheter
genomföra kundbesök, projektmöten och marknadsaktiviteter
ge teknisk rådgivning och stöd i offert- och projektarbete
samverka med entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, kommuner och andra beställare
bidra till utvecklingen av vårt erbjudande och vår position på marknaden.
Vi söker dig som...
• har erfarenhet från relining, VA, VVS, entreprenad eller annan närliggande teknisk verksamhet och som motiveras av att utveckla affärer och skapa långsiktiga relationer.
För att snabbt kunna skapa värde i rollen ser vi gärna att du har ett upparbetat nätverk inom reliningbranschen och god kännedom om marknadens aktörer. Du har sannolikt etablerade kontakter med entreprenörer, konsulter, fastighetsägare eller beställare och är van att skapa affärer genom förtroende, kunskap och engagemang.
Vi tror att du är en person som:
drivs av att utveckla affärer och bygga relationer
har ett starkt affärsmannaskap och ett tydligt kundfokus
arbetar självständigt och tar egna initiativ
har god teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt
uppskattar samarbete och gärna delar med dig av din kunskap
har B-körkort och trivs med att resa inom ditt ansvarsområde.
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i ett specialistföretag med hög kompetens inom relining. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och affärsmannaskap står i centrum.
Vi erbjuder dig:
en självständig roll med stort eget ansvar
möjlighet att påverka både affären och din egen utveckling
ett engagerat team med hög specialistkompetens
korta beslutsvägar och ett nära samarbete med kollegor och kunder
konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Om Fluxus
Fluxus är specialiserat på produkter, system och lösningar för relining och hållbart underhåll av ledningsnät. Med teknisk kompetens, nära kundrelationer och ett långsiktigt affärsmannaskap hjälper vi våra kunder att genomföra hållbara och kostnadseffektiva projekt över hela Sverige.Så ansöker du
Vill du vara med och utveckla framtidens reliningmarknad tillsammans med oss?
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, dock senast 20 augusti vill vi ha din ansökan.
För frågor om tjänsten. Kontakta Patrick Hägerström, VD Fluxus 072-167 77 57
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), https://www.ahlsell.se/
412 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022715