Fysioterapeut till Nykvarns kommuns hälso- och sjukvård
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2026-08-05
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Kom närmare - kom till Nykvarns kommun. Med naturen som granne och storstadens puls runt hörnet finns 12 500 Nykvarnsbor som varje dag påverkas av det vi gör, och det du gör. Vårt arbete vilar på en stabil grund av tillit, ansvar, engagemang och professionalism - för oss handlar det om att arbeta med både hjärta och hjärna. I Nykvarn är du aldrig bara en i mängden. Oavsett vilka skor du bär och vilka steg du tar blir du en del av något större, där varje arbetsdag bygger framtid. Vad är ditt nästa steg? Vi på kontoret Välfärd och service är stolta över att göra skillnad i det lilla och stora. Engagerade medarbetare och chefer gör det möjligt att vi tillsammans utvecklar äldreomsorgen mot framtidens äldreomsorg och var och en kan bli specialist inom just sitt område. Välkommen på vår resa mot Nära vård!Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i Nykvarns kommun kommer du att arbeta tätt tillsammans med omsorgspersonal, arbetsterapeut, sjuksköterskor, gruppledare, samordnare och chefer.
Du kommer att ha en viktig roll i våra verksamheter då vi ansvarar för hälso- och sjukvårdsuppdraget för de patienter som bor på kommunens särskilda boende, LSS-gruppboenden, socialpsykiatroboende, serviceboende, LSS daglig verksamhet samt dagverksamhet SoL.
Som fysioterapeut hos oss arbetar du utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, deltar i vård- och omsorgsplaner, gör förflyttningsbedömningar, förskriver och provar ut hjälpmedel, handleder personal, gör funktionsbedömningar och arbetar med förebyggande insatser. Hos oss får du stora möjligheter att utveckla dig och vi stället stort krav på att du självständigt planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter, arbetar i lag samt att du har ett positivt driv att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Om verksamheten
Hälso- och sjukvårdsorganisationen är belägen på Lugnets äldreboende i Nykvarn. Vårt kommunala hälso- och sjukvårdsuppdrag innefattar patienterna på Lugnets äldreboende samt kommunens LSS-, socialpsykiati- och serviceboenden. Vi har även ansvaret för hälso- och sjukvård till våra arbetstagare på daglig verksamhet under deras arbetsdagar.Kvalifikationer
Vi tror att du har några års erfarenhet av att arbeta i kommunal hälso- och sjukvård mot målgruppen äldre. Vi vet att du är en positiv, glad och prestigelös person som ser möjligheter och hittar lösningar samt gillar att arbeta patientcentrerat tillsammans med hela teamet.
Du har lätt för att dokumentera och då arbetet kräver din självständighet så vet du hur du ska lägga upp och planera för att klara arbetstoppar och -dalar.Kvalifikationer
Har en kandidatexamen i ämnet fysioterapi
Är legitimerad fysioterapeut - legitimationskontroll kommer att genomföras innan anställning.
Har B-körkort
Övrig information
I Nykvarns kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Nykvarns kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser det som meriterande om du talar finska.
För den här tjänsten så måste du ha B-körkort.
För den här befattningen kan provanställning 6 månader bli aktuell.Så ansöker du
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nykvarns Kommun
(org.nr 212000-2999), https://www.nykvarn.se/
Nykvarns kommun (visa karta
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155 80 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärd och service Kontakt
Enhetschef
Linnéa Eriksson linnea.eriksson@nykvarn.se Jobbnummer
10022724