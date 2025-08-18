Systemingenjör med inriktning mot Processledning
2025-08-18
På LFV är vi mitt uppe i en förändringsresa med ny teknik, nya förutsättningar och ett ökat ansvar. Vi växer som organisation och söker dig som vill vara med och forma framtidens flygtrafiktjänst och bidra till smarta lösningar för morgondagens flyg. Vi söker nu en systemingenjör med inriktning mot processledning som är nyfiken på teknik inom LFV
Som systemingenjör inom enheten System och Utveckling kommer du att tillhöra gruppen CNS COM Nät med ett team på 13 medarbetare som arbetar dedikerat med design, förvaltning och utveckling av vårt nationella IP-baserade transmissionsnät, LFV ATN, samt stödjer verksamhet och projekt i nätrelaterade frågor. Inom gruppen finns flera fokusområden/inriktningar. Exempelvis tekniska projekt, design i testmiljöer, förvaltning och rådgivning samt processledning av våra systemförvaltningsprocesser.
Din roll
Som systemingenjör hos CNS COM Nät arbetar du inom ett brett område med system- och förvaltningsfrågor.
Din roll kommer bland annat innebära:
• Samordning av krav och behov med förvaltningar. Bevakning av förändringar som sker.
• Kontinuerlig kontakt med verksamheten där du vid förändringar bedömer, samordnar och vid behov reviderar processerna samt dokumenterar förändringarna.
• Du kommer att ha ett flertal kontakt ytor både internt och externt, exempelvis med andra myndigheter.
• Att du leder utbildningar i systemförvaltningsprocesserna.
Vi söker dig som har
• Akademisk examen som ingenjör eller ha motsvarande kompetens erhållen på annat sätt.
• Jobbat med processledning och har en processledarutbildning eller har erhållit motsvarande kompetens på annat sätt.
• Kunskap om systemförvaltning.
• Goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Gärna erfarenheter inom transportsektorn och med fördel kompetens inom CNS (Communication, Navigation, Surveillance) området.
• Van vid att kunna förstå och tolka regeltext (tex EU-förordningar)
• Erfarenhet av att hålla utbildningar.
• Har jobbat som processledare/ägare.
• Kunskap om förvaltningsstyrningsmodellen PM3
Som person
Du trivs med att arbeta i team och förstår värdet av gemensamma mål och du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du har ett strukturerat arbetssätt, en stark kommunikativ förmåga och inspireras av att utveckla komplexa processer. Du har en förmåga att bygga och vårda professionella relationer, både internt och externt. Du vågar både ge och ta emot positiv och negativ feedback i arbetet med att ta fram rutiner och föreskrifter.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med stationeringsort Stockholm eller Norrköping.
Tjänsteresor förekommer.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
LFV har goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor.
Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som innehåller urval, tester och intervjuer. Testerna innehåller ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga och är ett verktyg för att hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt för att främja en rättvis rekryteringsprocess.
