Systemingenjör inom Underhåll till Försvarsindustrin
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-01-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett väletablerat bolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant för vad som är tekniskt möjligt? Denna roll är perfekt för dig som tar examen till sommaren och vill raketstarta karriären då du kommer till en organisation som arbetar med högteknologiska produkter och där du kan lära av seniora kollegor. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:Vår kund är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land-, och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. De ser mångfald som en tillgång och du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi söker nu efter en Underhållsingenjör som vill arbeta med underhållstekniska frågor inom mekanik, hydraulik, elektromekanik och säkerhetsmateriel. Sektionen du kommer tillhöra ansvarar för att tillhandahålla tekniska tjänster för underhåll till både militära och civila flygsystem.
Arbetsuppgifterna består av teknisk konsultverksamhet till interna och externa kunder, och innefattar bland annat:
Tekniska utredningar
Analys av drift och underhåll
Certifiering av underhållen materiel
Framtagning av modifieringsförslag och underhållsinstruktioner
Utveckling och framtagning av provnings- och underhållsutrustning
Arbete i både kortare och längre specialprojekt
Bedriva underhållsteknisk utbildning
I arbetsuppgifterna ingår också att tillhandahålla internt tekniskt stöd till underhållsverkstaden samt tekniskt stöd till marknadsstaben, till exempel i samband med framtagning av offerter och kalkyler.
Arbetet bedrivs både teambaserat och självständigt och erbjuder stora möjligheter till variation och utveckling, både teoretiskt och praktiskt, inom ett mycket brett verksamhetsområde. Det finns stora möjligheter till utveckling, både inom sektionen och på företaget i övrigt, och vid intresse får du möjlighet att resa i tjänsten, och eventuellt även möjlighet till utlandstjänstgöring.
VI SÖKER DIG SOM:Har en för tjänsten relevant yrkeshögskole- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, underhållsteknik eller service alternativt arbetslivserfarenhet från området
Har ett tekniskt intresse och generell teknisk kompetens
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Om du har arbetslivserfarenhet från underhåll eller teknisk dokumentation inom flygteknik är det starkt meriterande.
Det kommer läggas stor vikt vid personlig lämplighet. För att du skall passa in och trivas i rollen ser vi att du har ett stort tekniskt intresse och gillar att driva ditt arbete framåt. Då du kommer arbeta med flera kontaktytor inom olika områden behöver du kunna ta för dig, svara på tekniska frågor samt fatta beslut.
OM ANSTÄLLNINGEN:Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Efter överenskommelse
Placering: Linköping, Malmslätt
Rekryteringsansvarig: Pontus Somi, pontus@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag! Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9680369