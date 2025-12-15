Systemingenjör inom säkerhetssystem - Marina system
Framtiden i Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Karlskrona Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Karlskrona
2025-12-15
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som Systemingenjör inom säkerhetssystem i tekniskt komplexa och säkerhetskritiska projekt? Här får du möjlighet att följa hela kedjan - från kravanalys till driftsättning ombord på fartyg.
Beskrivning av tjänsten
I rollen som Systemingenjör inom säkerhetssystem arbetar du med utveckling, design och verifiering av passage- och inbrottslarmssystem för ytfartyg. Arbetet spänner över hela projektets livscykel - från tidig kravanalys och systemdesign till test, driftsättning och verifiering ombord.
Du deltar i framtagning och vidareutveckling av säkerhetssystem där du definierar systemens struktur, säkerhetsnivåer per zon samt hur behörigheter och larm ska fungera i praktiken. Rollen omfattar även arbete med systemdesign, ritningsunderlag och teknisk dokumentation i nära samarbete med andra tekniska discipliner.
Arbetet bedrivs ofta i mindre team med många kontaktytor, både internt och externt, där du som Systemingenjör inom säkerhetssystem säkerställer att systemen uppfyller högt ställda krav på funktion, kvalitet och säkerhet.
Sammanfattningsvis innebär rollen som Systemingenjör inom säkerhetssystem att:
• Arbeta med utveckling och systemdesign av passage- och larmsystem för ytfartyg
• Följa systemen genom hela kedjan från kravanalys och design till test, driftsättning och verifiering
• Säkerställa funktion, kvalitet och säkerhetsnivåer i komplexa och säkerhetskritiska system
Om den vi söker
För rollen som Systemingenjör inom säkerhetssystem söker vi dig som har utbildning eller praktisk erfarenhet inom larm- och säkerhetslösningar. Eftergymnasial utbildning är meriterande men inget krav om du har relevant praktisk erfarenhet av att designa och sätta upp larm- och passagesystem.
Skallkrav:
• Utbildning eller erfarenhet inom larm- och säkerhetslösningar
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt säkerhetsskyddslagen, vilket ställer krav på svenskt medborgarskap och fritt belastningsregister
Meriterande:
• Erfarenhet av systemarbete inom passerkontroll och inbrottslarm
• Förståelse för elektroniksystem
• Erfarenhet av systemdesign, ritningsunderlag eller liknande tekniskt systemarbetePubliceringsdatum2025-12-15Dina personliga egenskaper
• Strukturerad: Kan hålla ordning i komplexa tekniska projekt och arbeta metodiskt med dokumentation
• Analytisk och problemlösande: Förstår komplexa system, bryter ned problem och hittar lösningar som uppfyller säkerhetskrav
• Självgående och kommunikativ: Driver eget arbete, tar initiativ och kan representera området i dialog med olika intressenterOm företaget
Företaget är verksamt inom avancerad teknik och utvecklar säkerhetskritiska system för marina plattformar. Deras verksamhet präglas av hög teknisk kompetens, långsiktiga projekt och ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet och innovation. Här erbjuds en arbetsmiljö där teknik, samarbete och utveckling står i centrum.
Mer om företaget på eventuell intervju.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: 08:00-17:00
Placeringsort: Karlskrona Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51796_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Joakim Borglin joakim@framtiden.com Jobbnummer
9645802