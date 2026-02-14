Systemingenjör inom gränsytor!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens sensorsystem till Försvarsmakten? Vi söker nu en erfaren systemingenjör med fokus på gränsytor som vill arbeta som teknisk expert i komplexa projekt mot försvarssektorn. Här får du en nyckelroll i projekt som direkt påverkar samhällsviktiga funktioner och bidrar till innovation inom komplex systemintegration. Sök idag och bidra till Sveriges säkerhet!
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att arbeta med avancerad systemintegration, med fokus på att säkerställa sömlös kommunikation mellan radarsystem och angränsande ledningssystem. Du kommer att granska och specificera gränsytor, samt agera som tekniskt stöd i anskaffningsprojekt för att säkerställa att systemen möter högt ställda krav på säkerhet och funktionalitet.
Rollen som systemingenjör innebär att ansvara för design och integration av gränsytor mellan avancerade radarsystem och ledningssystem, säkerställande av att tekniska specifikationer uppfylls och att systemen kan kommunicera effektivt och säkert. Du kommer att agera som en nyckelperson i anskaffningsprocesser och bidra med din expertis inom systemarkitektur.
Du erbjuds
• Ett meningsfullt uppdrag: Din expertis bidrar direkt till att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga.
• Högteknologisk miljö: Du arbetar med den absolut senaste tekniken inom sensorer och systemarkitektur.
• Balans mellan arbete och fritid: Vi tror på hållbara medarbetare och erbjuder en trygg arbetsmiljö med stor respekt för ditt privatliv.
• Kompetensutveckling: Vi satsar stort på utbildning och interna kursveckor för att du ska fortsätta växa som expert.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-14Dina arbetsuppgifter
• Teknisk granskning: Granska leverantörers specifikationer (IRS) för att säkerställa att tekniken möter de höga krav som ställs inom försvaret
• Design av gränsytor: Ta fram tekniska underlag för både fysiska- & digitala gränsytor
• Kravställning: Utveckla och specificera gränsytor för att säkerställa integration med angränsande projekt och system
• Samverkan: Stödja anskaffningsprojekt med expertis inom systemdesign och integration av radarsystem
• Kvalitetssäkring: Arbeta med arkitektur för att säkerställa att systemen samverkar effektivt och säkert
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från liknande roll som systemingenjör, alternativt elektroingenjör med inriktning radar eller mjukvaruingenjör med erfarenhet av systemarkitektur
• Gärna har erfarenhet av arbete med gränsytor, radar eller radio inom sensor- och ledningsystem
• Har förståelse för och erfarenhet av konceptet System of Systems (SoS)
• Har god förmåga till självledarskap och att driva eget arbete i projektform
• Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från försvarssektorn eller annan myndighetsverksamhet
• Erfarenhet av integration och verifiering av komplexa tekniska system
• Domänkunskap inom radar eller sensorer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Intellektuellt nyfiken
• Ordningsam
• Socialt självsäker
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en framstående aktör inom systemintegration för samhällskritiska funktioner, med ett starkt fokus på innovation och säkerhet. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9742938