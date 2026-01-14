Systemingenjör framdrivningssystem
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som systemingenjör blir du en nyckelperson i arbetet med komplexa systemlösningar för farkoster, med fokus på framdrivningssystem och hjälpsystem. Du ansvarar för att driva helheten från kravanalys och systemdesign till integration, verifiering och leverans. Beroende på projektets omfattning arbetar du antingen som systemingenjör i ett team eller tar rollen som System Lead Engineer för mindre system.
Du samarbetar nära projektledning och tvärdisciplinära teknikfunktioner samt med produktion, inköp och leverantörer. Rollen kräver både tekniskt djup och ett livscykelperspektiv för att säkerställa robusta, säkra och effektiva leveranser med höga kvalitetskrav.
ArbetsuppgifterTa fram systemdesign och driva systemintegration för marina framdrivningssystem och hjälpsystem
Utveckla komplexa, tvärdisciplinära systemlösningar i samverkan med andra teknikområden
Ta fram och uppdatera teknisk dokumentation, exempelvis systemspecifikationer, gränssnittsbeskrivningar samt verifierings- och testplaner
Genomföra systemanalyser, simuleringar och riskbedömningar
Medverka i upphandlingar, leverantörsdialoger och acceptanstester (FAT, HAT, SAT)
Delta i tekniska möten och design-/integrationsmöten
Granska andra systemkonstruktörers arbete
Bidra till förbättring av processer, metoder och verktyg
KravCirka 4-7 års erfarenhet av systemdesign, produktutveckling och systemintegration
Erfarenhet av framdrivningssystem eller andra jämförbara komplexa/försvarsrelaterade system
Mycket god förståelse för mekaniska, elektriska samt styr- och reglersystem
Erfarenhet av att arbeta enligt klassningsregler, militära standarder samt kravhantering
Erfaren användare av AVEVA Suite (E3D, Diagrams/P&ID, Engineering eller liknande)
Erfarenhet av CAD- och simuleringsverktyg
God vana av IBM DOORS
Goda kunskaper i MS Office
Kandidat- eller masterexamen inom maskinteknik, marin teknik, systemteknik eller motsvarande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt B-körkort eller motsvarande giltigt inom EU
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av rollen som System Lead EngineerSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
