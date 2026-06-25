Systemingenjör
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Vill du arbeta med tekniska lösningar inom flygtrafik och samtidigt bidra till samhällskritisk kommunikation?
Vi söker nu en Systemingenjör inom CNS till vårt team på Landvetter flygplats. Hos oss får du en unik möjlighet att arbeta med flygtrafikens kommunikationssystem – vill du vara med och bli en del av vår framtidsresa?Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
I rollen som systemingenjör erbjuds du ett utmanande och stimulerande arbete i en spännande miljö inom vår luftfartsenhet med inriktning på flygledningssystem, kommunikations-, navigations-, radar-, meteorologi- och terminalsystem. Du kommer att vara en viktig länk i kedjan att upprätthålla den tekniska säkerheten kring luftfarten och flygtrafiken.
Arbetet omfattar både förebyggande och felavhjälpande underhåll av komplexa och unika system. Du kommer också att bli involverad i olika projekt kopplat till de olika systemgrupperna. Nedan är exempel på våra olika områden:
Radiosystem
Navigationssystem
Radarsystem
Flygledningssystem
Meteorologiska system
Terminalsystem
IP Nätverk och PC-applikationer
Flertalet av systemen på flygplatsen är av unik karaktär. Därför kommer du som Systemingenjör att genomgå en grundutbildning och ett antal specifika påbyggnadskurser. Du får arbeta inom en verksamhet som är ledande inom sin bransch och du blir en del av ett team som består av ambitiösa och engagerade kollegor.
Du kommer även att resa till närliggande tekniska anläggningar för att hantera utrustning utanför Landvetter. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med andra systemingenjörer och följer gällande kvalitets- och säkerhetskrav. Schemalagd arbetstid och beredskap ingår i rollen.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund, med minst en treårig gymnasieutbildning inom teknik eller en högskoleingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Radioteknik och telekommunikation
Analog och digital elektronik samt mekanik
Mätteknik
Antennsystem, radiolänk eller transmissionslösningar
Drift och underhåll av tekniska system
Erfarenhet av flygplats- eller luftfartssystem samt elkompetens är meriterande.
Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift. För rollen krävs giltigt manuellt B-körkort, och du kommer eventuellt att behöva bli godkänd för mastklättring.
Som person har du ett starkt teknikintresse och trivs i en roll där du får ta ansvar och bidra till samhällsviktig verksamhet. Du är initiativtagande, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Ditt arbete präglas av kvalitet, säkerhet och hög servicegrad.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med placering på Landvetters flygplats.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. https://lfv.se/
LFV gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings-och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://www.lfv.se/
601 79 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luftfartsverket Kontakt
Enhetschef DUS CNS Väst
Lenita Andersson lenita.andersson@lfv.se +46725378151 Jobbnummer
9979467